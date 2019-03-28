Світові ціни на нафту впали і пробили нову позначку

Ціни на нафту еталонних марок у четвер, 28 березня, під час азіатських торгів впали через несподіване зростання товарних запасів у США і сигналів ослаблення зростання світової економіки.

Зокрема, вартість травневих ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures знизилася до 67,64 долара за барель, що на 0,49% нижче за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизився на 1,3% – до 59,15 долара за барель.

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Котирування Brent ICE Futures

Котирування WTI ICE Futures

Зокрема, напередодні міністерство енергетики Сполучених Штатів повідомило, що запаси нафти в країні за тиждень збільшилися на 2,8 млн барелів – до 442,3 млн барелів, повідомляє "Інтерфакс".

Зараз рівень запасів приблизно на 2% нижчий за середній показник для цієї пори року за останні п'ять років. Тоді як аналітики прогнозували скорочення нафтових запасів на 2,2 млн барелів.

Водночас резерви бензину в США за підсумками минулого тижня зменшилися на 2,9 млн барелів, а дистилятів – на 2,1 млн барелів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нервозність на ринку нафти зберігається. За словами експертів, вона пов'язана із сигналами ослаблення економічного підйому в Китаї та погіршенням перспектив світової економіки загалом.

"Незважаючи на те, що нафтовий ринок, здається, досяг дна і, швидше за все, піде вгору, залишається ймовірність спадів, враховуючи сезонні фактори та ризики, пов'язані з динамікою фінансових ринків", — заявив сировинний трейдер NH Investment&Securities у Сеулі Хонг Сунгкі.

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