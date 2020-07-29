Світові ціни на нафту розвернулися після падіння напередодні

Ярослав Маркін Ринки та компанії 09:56, 29.07.2020 Оновлено: 10:06, 29.07.2020

Світові ціни на нафту в середу, 29 липня, відновили зростання після падіння напередодні. Вартість бареля марки Brent з поставкою у вересні підвищилася на 0,53% – до $43,45.

Ціни на нафту сорту WTI з поставкою у вересні зросли на 0,21% – до $41,13. Про це свідчать дані на лондонській біржі ICE Futures станом на 9:40 за київським часом.

Ціни на нафту Brent
TheICE
Ціни на нафту WTI
TheICE

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту 28 липня продовжили падіння. Вартість бареля марки Brent з поставкою у вересні знизилася на 0,11% – до $43,36. Ціни на нафту сорту WTI з поставкою у вересні знизилися на 0,36% – до $41,45.

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Економіка Ринки та компанії

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