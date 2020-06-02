Світові ціни на нафту розвернулися на 180 градусів: графік

Світові ціни на нафту після тривалого падіння знову почали підвищуватися. У вівторок, 2 червня, вартість бареля нафти марки Brent з поставкою у серпні виросла на 1,07% – до $38,73.

Липневі ф'ючерси на нафту марки WTI також подорожчали – до $35,76 за барель (+0,9%). Про це свідчать дані лондонської біржі ICE Futures станом на 10:05 за київським часом.

Ціни на нафту TheICE

Ціни на нафту TheICE

Як повідомляв OBOZREVATEL, є ймовірність, що світові ціни на нафту сильно знизяться вже найближчим часом. Зокрема, котирування марки Brent можуть впасти до $30 за барель. Такий прогноз у коментарі OBOZREVATEL озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

Влада Саудівської Аравії наказала держкомпанії Saudi Aramco скоротити видобування нафти в червні ще на 1 млн барелів на добу – до 7,492 млн б/д. Тобто більше, ніж було прописано в угоді ОПЕК+.

Компанія "Роснафта" оголосила, що розроблятиме нові нафтові свердловини, незважаючи на угоду ОПЕК+ про скорочення видобування нафти.

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