Головна Новини
2 червня • оновлено в 11:08
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Світові ціни на нафту розвернулися на 180 градусів: графік

3.3т
Читати матеріал російською

Світові ціни на нафту після тривалого падіння знову почали підвищуватися. У вівторок, 2 червня, вартість бареля нафти марки Brent з поставкою у серпні виросла на 1,07% – до $38,73.

Липневі ф'ючерси на нафту марки WTI також подорожчали – до $35,76 за барель (+0,9%). Про це свідчать дані лондонської біржі ICE Futures станом на 10:05 за київським часом.

Ціни на нафту

Ціни на нафту

TheICE

Ціни на нафту

Ціни на нафту

TheICE

Як повідомляв OBOZREVATEL, є ймовірність, що світові ціни на нафту сильно знизяться вже найближчим часом. Зокрема, котирування марки Brent можуть впасти до $30 за барель. Такий прогноз у коментарі OBOZREVATEL озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

Влада Саудівської Аравії наказала держкомпанії Saudi Aramco скоротити видобування нафти в червні ще на 1 млн барелів на добу – до 7,492 млн б/д. Тобто більше, ніж було прописано в угоді ОПЕК+.

Компанія "Роснафта" оголосила, що розроблятиме нові нафтові свердловини, незважаючи на угоду ОПЕК+ про скорочення видобування нафти.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Світові ціни на нафту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Тема
Світові ціни на нафту
Теги
WTI Brent нафта
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
2
Смішно
4
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Економіка Ринки та компанії

Коронавірус. Найважливіше

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги