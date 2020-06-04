Світові ціни на нафту розвернулися через проблеми в ОПЕК+

Світові ціни на нафту в четвер, 4 червня, поповзли вниз після зростання напередодні до максимальних позначок з початку березня.

Вартість бареля нафти марки Brent з поставкою в серпні знизилася на 1,15% – до $39,33. Липневі ф'ючерси на нафту марки WTI також подешевшали – до $36,65 за барель (-1,71%).

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE Futures станом на 9:25 за київським часом.

Ціни на нафту TheICE

Ціни на нафту TheICE

Чому нафта почала дешевшати

На настрої продавців сировини впливає невизначеність країн-учасників ОПЕК+ напередодні зустрічі, яка призначена на 9 червня, повідомив "Інтерфакс".

"Лідери ОПЕК+ попередили інших членів альянсу, що заплановані на наступний тиждень переговори також можуть не відбутися, якщо такі країни, як Ірак і Нігерія, не дадуть твердих обіцянок дотримуватися виробничих квот", – сказано в публікації.

Ціни на нафту

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту можуть сильно знизитися вже найближчим часом. Зокрема, котирування марки Brent можуть впасти до $30 за барель. Такий прогноз у коментарі OBOZREVATEL озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

Влада Саудівської Аравії наказала держкомпанії Saudi Aramco скоротити видобування нафти в червні ще на 1 млн барелів на добу – до 7,492 млн б/д. Тобто більше, ніж було прописано в угоді ОПЕК+.

Компанія "Роснафта" оголосила, що розроблятиме нові нафтові свердловини, незважаючи на угоду ОПЕК+ про скорочення видобування нафти.