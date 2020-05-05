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5 травня • оновлено в 11:37
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Світові ціни на нафту різко пішли вгору: барель Brent уже дорожчий ніж $29

1.9т
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Світові ціни на нафту пішли вгору. Так, вартість бареля нафти сорту Brent із постачанням у липні у вівторок, 5 травня, піднялася на 7% – до $29,11.

А вартість ф'ючерсів на сорт WTI із постачанням у червні зросла на 9,46%, до $22,32 за барель. Про це свідчать дані торгів на Нью-Йоркській товарній біржі.

Вартість нафти Brent

Вартість нафти Brent

theice.com

Вартість нафти WTI

Вартість нафти WTI

theice.com

Нагадаємо, з 1 травня набула чинності угода, згідно з якою члени Організації країн-експортерів нафти та їхні союзники (ОПЕК++) зобов'язані обмежувати обсяги видобування. Це повинно забрати надлишок сировини з ринку й підняти на неї ціни.

Що тепер буде з цінами на нафту?

Перше – ціни на нафту однаково залишатимуться на низькому рівні. Принаймні до кінця карантинних заходів (а це, найімовірніше, травень 2020-го). Друге – обмежувальних заходів може виявитися недостатньо. Про це, до речі, зараз і думають інвестори. Саме цей фактор підштовхує вартість чорного золота до зниження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту в найближчій перспективі можуть злетіти з $27 до $35-50 за барель (марка Brent), вартість бареля WTI може вирости від $19,9 до $20-25. Такий прогноз озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

В ОПЕК вважають, що вартість нафти в другій половині 2020 року коливатиметься біля позначки $40 за барель.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Світові ціни на нафту
Тег
нафта
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