Світові ціни на нафту пробили психологічну позначку

Вартість бареля марки Brent із постачанням у липні вперше за довгий час подолала позначку $32. Вона піднялася на 3,4% – до $32,19.

Ф'ючерси на нафту марки WTI із постачанням у червні подорожчали на 2,64% – до $28,29. Про це свідчать дані Нью-Йоркської товарної біржі станом на 10:15 за київським часом у п'ятницю, 15 травня.

Отже, ціни на нафту завершують зростанням третій тиждень поспіль.

Ціни на Brent TheICE

Ціни на WTI TheICE

Нагадаємо, з 1 травня набула чинності угода, згідно з якою члени Організації країн-експортерів нафти та їхні союзники (ОПЕК+) зобов'язані обмежувати обсяги видобування. Це має забрати надлишок сировини з ринку та підняти на неї ціни.

Що тепер буде з цінами на нафту?

Перше – ціни на нафту однаково залишатимуться на низькому рівні. Принаймні до кінця карантинних заходів (а це, найімовірніше, травень 2020-го). Друге – обмежувальних заходів може виявитися недостатньо. Про це, до речі, зараз і думають інвестори. Саме цей фактор підштовхує вартість чорного золота до зниження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту в найближчій перспективі можуть злетіти з $27 до $35-50 за барель (марка Brent), вартість бареля WTI може вирости від $19,9 до $20-25. Такий прогноз озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

В ОПЕК вважають, що вартість нафти у другій половині 2020 року коливатиметься біля позначки $40 за барель.

Влада Саудівської Аравії наказала держкомпанії Saudi Aramco скоротити видобування нафти в червні ще на 1 млн барелів на добу – до 7,492 млн б/д. Тобто більше, ніж було прописано в угоді ОПЕК+.