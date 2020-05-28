Світові ціни на нафту пробили нову позначку через Росію

Ціни на нафту в усьому світі продовжили падіння після того, як виникли побоювання, що Росія не збирається скорочувати видобуток.

У четвер, 28 травня, вартість бареля нафти марки Brent з поставкою в липні знизилася на 1,81% – до $34,11. Липневі ф'ючерси на нафту марки WTI також впали – до $31,82 за барель (-3,01%). Про це свідчать дані лондонської біржі ICE Futures за станом на 9:20 за київським часом.

Ціни на нафту Brent TheICE

Ціни на нафту WTI TheICE

Ціна падає, незважаючи на те, що країни-виробники нафти (ОПЕК +) знизили її видобуток, а в світі почав відновлюватися попит на паливо.

Причина у тому, що у напередодні зустрічі ОПЕК +, яка відбудеться 9 червня, ні у кого немає впевненості, що Росія дійсно серйозно знижуватиме видобуток нафти. Про це йдеться в повідомленні агентства Reuters.

У той же час для галузі є хороші новини із США. Як показали дані Американського інституту нафти (API) в середу, запаси нафти виросли на 8,7 млн барелів (до 530 млн) за тиждень, тоді як аналітики припускали, що вони знизяться на 1,9 млн барелів. Це означає, що країна виходить з карантину і нарощуватиме споживання палива.

Падіння цін на нафту

Як повідомляв OBOZREVATEL, є ймовірність, що світові ціни на нафту сильно знизяться вже найближчим часом. Зокрема, котирування марки Brent можуть впасти до $30 за барель. Такий прогноз у коментарі OBOZREVATEL озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

Влада Саудівської Аравії наказала держкомпанії Saudi Aramco скоротити видобування нафти в червні ще на 1 млн барелів на добу – до 7,492 млн б/д. Тобто більше, ніж було прописано в угоді ОПЕК+.

Компанія "Роснафта" оголосила, що розроблятиме нові нафтові свердловини, незважаючи на угоду ОПЕК+ про скорочення видобування нафти.

Світові ціни на нафту впали після нового загострення відносин між США і Китаєм. У середу, 27 травня, вартість бареля нафти марки Brent з поставкою в липні знизилася на 1,41% – до $35,66.