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Світові ціни на нафту побили новий рекорд

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Ціни на нафту еталонних марок у понеділок, 8 квітня, у ході азіатських торгів виросли до максимальних позначок з листопада 2018 року.

Зокрема, вартість травневих ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures піднялася до 70,62 долара за барель, що на 0,39% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) виріс на 0,44% – до 63,36 долара за барель.

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Котирування Brent

Котирування Brent

ICE Futures

Котирування WTI

Котирування WTI

ICE Futures

Ціни на нафту перейшли до зростання на торгах на новинах про ескалацію військового конфлікту в Лівії, повідомляє REGNUM з посиланням на експертів.

Крім того, щотижневий звіт Baker Hughes показав, що за минулий тиждень у США загальне число бурових установок зросло на 19 одиниць, з них 15 – нафтові бурові установки.

Світові ціни на нафту побили новий рекорд

Як повідомляв OBOZREVATEL, нервозність на ринку нафти зберігається. За словами експертів, вона пов'язана із сигналами ослаблення економічного підйому в Китаї та погіршенням перспектив світової економіки загалом.

"Незважаючи на те, що нафтовий ринок, здається, досяг дна і, швидше за все, піде вгору, залишається ймовірність спадів, враховуючи сезонні фактори та ризики, пов'язані з динамікою фінансових ринків", — заявив сировинний трейдер NH Investment&Securities у Сеулі Хонг Сунгкі.

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Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Україна
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
А где-то сейчас плачет украино-американский блохер Паша-дальнобой )) Ржал я над его новогодним видороликом, прогнозист хренов!
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Сейчас хохложопые "иксперды" объяснят нам, что рост цен на нефть свидетельствует о скором крахе России...у них всегда и из любого события - один и тот же вывод.
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