Світові ціни на нафту побили новий рекорд

Ціни на нафту еталонних марок у понеділок, 8 квітня, у ході азіатських торгів виросли до максимальних позначок з листопада 2018 року.

Зокрема, вартість травневих ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures піднялася до 70,62 долара за барель, що на 0,39% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) виріс на 0,44% – до 63,36 долара за барель.

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Котирування Brent ICE Futures

Котирування WTI ICE Futures

Ціни на нафту перейшли до зростання на торгах на новинах про ескалацію військового конфлікту в Лівії, повідомляє REGNUM з посиланням на експертів.

Крім того, щотижневий звіт Baker Hughes показав, що за минулий тиждень у США загальне число бурових установок зросло на 19 одиниць, з них 15 – нафтові бурові установки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нервозність на ринку нафти зберігається. За словами експертів, вона пов'язана із сигналами ослаблення економічного підйому в Китаї та погіршенням перспектив світової економіки загалом.

"Незважаючи на те, що нафтовий ринок, здається, досяг дна і, швидше за все, піде вгору, залишається ймовірність спадів, враховуючи сезонні фактори та ризики, пов'язані з динамікою фінансових ринків", — заявив сировинний трейдер NH Investment&Securities у Сеулі Хонг Сунгкі.

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