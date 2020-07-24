Світові ціни на нафту пішли вниз: скільки коштує барель

Ярослав Маркін Ринки та компанії 10:28, 24.07.2020

Ціни на нафту в усьому світі у п'ятницю, 24 липня, почала знижуватися після зльоту напередодні.

Вартість бареля марки Brent з поставкою у вересні знизилася на 0,32% – до $43,17. Ціни на нафту сорту WTI з поставкою у вересні знизилися на 0,43% – до $40,89. Про це свідчать дані на лондонській біржі ICE Futures за станом на 10:10 за київським часом.

Ціни на нафту Brent
TheICE
Ціни на нафту WTI
TheICE

Як повідомляв OBOZREVATEL, нафту в усьому світі в четвер, 23 липня, початку помірно дорожчати на надіях на можливі бюджетні стимули в США для безробітних і поява вакцини від коронавируса.

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Економіка Ринки та компанії

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