Головна Новини
4 травня • оновлено в 11:42
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Світові ціни на нафту падають: угода з ОПЕК не допомогла

7.5т
Читати матеріал російською

Світові ціни на нафту на торгах у понеділок, 4 травня, впали, незважаючи на те, що з 1 травня введено в дію угоду ОПЕК++. Так, червневі ф'ючерси (контракти на майбутні поставки) сорту Brent подешевшали на 1,7%, до 25,99 дол./барель.

А вартість червневих ф'ючерсів на WTI знизилася на 6,9%, до 18,41 дол./барель. Про це свідчать дані порталу TheICE.

Вартість нафти Brent

Вартість нафти Brent

theice.com

Вартість нафти WTI

Вартість нафти WTI

theice.com

Нагадаємо, з 1 травня почала діяти угода, згідно з якою члени Організації країн-експортерів нафти і їхні союзники (ОПЕК++) повинні обмежувати обсяги видобутку. Це повинно прибрати надлишок сировини з ринку і підняти на нього ціни. Але, як бачимо, негайного підвищення цін не відбулося. Вони продовжують падати.

Що тепер буде з цінами на нафту?

Перше – ціни на нафту однаково залишатимуться на низькому рівні. Принаймні до кінця карантинних заходів (а це, найімовірніше, травень 2020-го). Друге – обмежувальних заходів може виявитися недостатньо. Про це, до речі, зараз і думають інвестори. Саме цей фактор підштовхує вартість чорного золота до зниження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту в найближчій перспективі можуть злетіти з $27 до $35-50 за барель (марка Brent), вартість бареля WTI може вирости від $19,9 до $20-25. Такий прогноз озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

В ОПЕК вважають, що вартість нафти в другій половині 2020 року коливатиметься навколо $40 за барель.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Світові ціни на нафту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Тема
Світові ціни на нафту
Тег
нафта
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
3
Смішно
19
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Економіка Ринки та компанії

Коронавірус. Найважливіше

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги