Світові ціни на нафту падають: угода з ОПЕК не допомогла

Світові ціни на нафту на торгах у понеділок, 4 травня, впали, незважаючи на те, що з 1 травня введено в дію угоду ОПЕК++. Так, червневі ф'ючерси (контракти на майбутні поставки) сорту Brent подешевшали на 1,7%, до 25,99 дол./барель.

А вартість червневих ф'ючерсів на WTI знизилася на 6,9%, до 18,41 дол./барель. Про це свідчать дані порталу TheICE.

Вартість нафти Brent theice.com

Вартість нафти WTI theice.com

Нагадаємо, з 1 травня почала діяти угода, згідно з якою члени Організації країн-експортерів нафти і їхні союзники (ОПЕК++) повинні обмежувати обсяги видобутку. Це повинно прибрати надлишок сировини з ринку і підняти на нього ціни. Але, як бачимо, негайного підвищення цін не відбулося. Вони продовжують падати.

Що тепер буде з цінами на нафту?

Перше – ціни на нафту однаково залишатимуться на низькому рівні. Принаймні до кінця карантинних заходів (а це, найімовірніше, травень 2020-го). Друге – обмежувальних заходів може виявитися недостатньо. Про це, до речі, зараз і думають інвестори. Саме цей фактор підштовхує вартість чорного золота до зниження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту в найближчій перспективі можуть злетіти з $27 до $35-50 за барель (марка Brent), вартість бареля WTI може вирости від $19,9 до $20-25. Такий прогноз озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

В ОПЕК вважають, що вартість нафти в другій половині 2020 року коливатиметься навколо $40 за барель.

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