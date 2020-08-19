"Світ Природи" Немировського інвестував у Труханів острів мільйони, а тепер бореться за свої права

Прокуратура Києва подала позов проти місцевої влади з вимогою скасувати договір оренди ділянки на Трухановому острові. Право орендувати землю отримала компанія "Світ Природи" Олега Немировського, яка законно володіє будівлею на території тієї самої ділянки. Доступ до берега вони не обмежували, поруч інші підприємства орендують землю на більш тривалий термін, незважаючи на це, прокуратура наполягає на своєму: без будь-яких фактів порушення закону вони вимагають скасувати законне рішення Київської ради, за рахунок якого бюджету отримає як мінімум 891 тис. грн.

Про те, як інвестуючи в інфраструктуру острова можна опинитися під пресом силовиків OBOZREVATEL розповіли безпосередньо в компанії "Світ Природи". Нам також надали всі документи, які підтверджують: компанія має законне право на нерухомість, що вже довели в суді, і законно орендувала ділянку землі, який без них просто "простоював", не приносячи в бюджет жодної копійки.

Претендентів на землю не було, але прокуратура все одно проти

Компанії "Світ Природи" належить будівля колишньої радіорубки "Укррічфлоту" на Трухановому острові ще з початку 2000-х. Купили приміщення в іншого приватного підприємства вже після приватизації. За цей час нерухомість відремонтували, не змінюючи площу. Прилеглу територію озеленили.

Володіє "Світ природи" підприємець Олег Немировський. Він заплатив за будівлю, вклав кошти в реконструкцію. Йому також належить і земля безпосередньо під будинком. А ось за прилеглу територію почалися тривалі суперечки. Спочатку співробітники прокуратури самі наполягали, що потрібно укласти договір оренди землі. А тепер же намагаються його скасувати.

"Олег Анатолійович (Немировський, – ред.) інвестував кошти, все зробили згідно букві закону. Нас перевіряли не один рік, весь ланцюжок з продажу прокуратура відстежила, ціни перевірила. У нас є рішення суду ще від 2004 року, який підтвердив: покупка була законною", – розповідає OBOZREVATEL директор "Світу Природи" Володимир Крикривцев.

В результаті виявилося, що будівля належить "Світу природи", а земля навколо неї – місту. Практично ціле десятиліття, розповідає Крикривцев, компанія намагалася законно взяти в оренду ділянку землі навколо свого приміщення. Інших претендентів на оренду не було і бути не могло – пляжу там практично немає, є кам'яний берег, ані плавати, ані ловити рибу тут неможливо. Єдина цінність – відремонтовану будівлю, яка вже належить "Світу Природи".

"Ми дуже довго боролися, щоб отримати рішення про передачу землі в оренду. Прокуратура наполягала. А скільки я пояснень написав. Я навіть запитував у прокурорів, чому їх тільки земля навколо будинку цікавить, а про нерухомість і землею під будинком не питають. Мені тоді чесно сказали: якби були питання до покупки приміщення, вже б могли і посадити. А так все прозоро", – розповідає директор підприємства.

Будинок знаходиться на Трухановому острові

Ще в лютому Київська міська рада ухвалила рішення передати "Світу Природи" ділянку землі на вулиці Труханівська, 1 в оренду на 10 років. Щорічно в бюджет міста за можливість користуватися ділянкою фірма буде віддавати 89,1 тис. грн. До цього "Світ Природи" законно користувалася ділянкою, платила справно податок на землю, але не орендувала її.

Але і тут виступила проти прокуратура. Там заявили: доступу городян до ділянки не буде, якщо його віддати в оренду. Тому рішення потрібно скасувати. І це при тому, що, наприклад, сусідню ділянку зовсім знаходиться в оренді у приватного підприємства аж на 25 років.

Прокуратура навіть опублікувала фотографію, на якій видно паркан. "Ця фотографія як мінімум 15-річної давності. Там навіть зелених насаджень немає. Ми ніякої огорожі не ставили, поруч комунальне підприємство, у них собаки, майно, вони там якийсь паркан поставили. Берег, пляж, якщо його можна так назвати, відкритий. Іноді приїжджають провокатори на човнах, ми ніколи не перешкоджаємо. будь ласка, приїжджайте. Доступ відкрито – купайтеся, засмагати. приїжджають, дивляться, що все відкрито, і їдуть", – розповідає директор" Свита Природи ".

Позиція прокуратури: фактів немає, але оренду все одно хочуть скасувати

"Згідно із законом, земельні ділянки в межах прибережних захисних смуг можуть передаватися для рекреаційних цілей без обмеження доступу громадян до водойми. Однак ніякі докази того, що комерційна структура здійснює рекреаційну діяльність загальнооздоровчого характеру, для масового відпочинку і без обмежень загального доступу киян до річки Дніпро, відсутні", – заявили в прокуратурі Києва.

Важливо при цьому зазначити, що і зворотних доказів у прокуратури немає. Як розповідають в "Світе Природи", можливість отримати доступ до річки і березі вже перевіряли невідомі молоді люди – їх ніхто не зупиняв. Сама будівля вже давно належить компанії, а на території ділянки не встановлювали ніяких парканів – будь-який бажаючий може підійти до берега.

Будинок побудований більше 100 років тому. Все, що зробила компанія – відремонтувала будинок, привела в порядок ділянку поруч ще й справно платила до бюджету всі належні податки. Тепер же прокуратура без будь-яких доказів порушення закону, ґрунтуючись тільки на свої здогади, намагається скасувати рішення Київської ради.

До чого це призведе? Якщо ділянка не буде знаходитися в оренді, бюджет столиці позбудеться щомісячної плати. А це за весь період як мінімум 891 тис. грн. Хто вибрав в якості своєї мети "Світ Природи" Олега Немировського і чи переслідує цей хтось свою власну вигоду – питання риторичне.

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