Верховний Суд вважає тиском заяву генпрокурорки у справі про вклади Суркісів у ПриватБанку – скарга до Вищої ради правосуддя

Андрій Довгань Ринки та компанії 17:44, 4.05.2020 Оновлено: 18:02, 4.05.2020

Судді Великої палати Верховного суду України поскаржились на тиск, який відчувають у зв'язку з розглядом справи про вклади родини Суркісів у ПриватБанку. Зокрема, з боку генеральної прокурорки Ірини Венедіктової.

Про це йдеться у скарзі, яку було опубліковано на сайті Вищої ради правосуддя України. Також там заявили, що відчувають на собі тиск з боку представників партії "Демократична сокира".

Справи ПриватБанку

"За кілька днів до кожного судового засідання та в день проведення засідання в інтернеті, в електронних ЗМІ та в соцмережах поширювалася інформація, спрямована на підрив авторитету судової влади, Верховного суду та суддів Великої палати Верховного суду. Припущення авторів цих публікацій і дописів поєднуються з твердженнями про отримання суддями Великої палати Верховного суду неправомірної вигоди, змову з представниками позивачів, містять погрози", — зазначається у скарзі.

Далі у ВРП навели кілька випадків за участю голови "Демократичної сокири" Антона Швеця (його заяви у соцмережах та організацію акцій під стінами суду), а також вболівальників ФК "Динамо", які, на думку суддів є прикладами тиску.

Окрім того у ВРП згадали прізвище члена наглядової ради "Привату" Романа Сульжика, який у Facebook звертався до суддів, які розглядають справу.

Окремо у Вищій раді правосуддя згадали генерального прокурора Венедиктової. "23 квітня 2020 року свою позицію як позицію Офісу Генерального прокурора оприлюднила і генпрокурор, яка фактично протиставила судову владу суспільству та загалом державі. З виступу складається враження, що єдиним захисником суспільства і держави виступає прокуратура, яка вже визначила, хто в цій справі правий, а хто – ні. В умовах, коли навколо цієї справи очевидно проглядається збурення громадських почуттів і намагання принизити суд, такі заяви навряд чи можуть вважатися прийнятними", – заявили судді.

За допомогою такого тиску, на думку авторів скарги, суддів схиляють ухвалити рішення на користь однієї із сторін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київський апеляційний суд у середу, 15 квітня, залишив чинною постанову Печерського районного суду щодо фактичного стягнення з державного ПриватБанку $259 млн на користь офшорних компаній, пов'язаних із сім'єю Суркісів.

Судді Верховного суду України (ВСУ), які розглядають позов сім'ї Суркісів проти ПриватБанку, добровільно звернулися в Національне антикорупційне бюро (НАБУ) з проханням перевірити їх на предмет отримання хабара. Всі служителі Феміди готові добровільно пройти поліграф і підтвердити свою неупередженість.

Коментувати
Економіка Ринки та компанії

Дивіться також

Єрмак розповів, хто буде представником від окупованого Донбасу

"Безкоштовних пологів не буде!" Зеленський вирішив скасувати другий етап медреформи

"Не треба робити з себе царя": Зеленський жорстко поговорив із Тищенком

У Києві люди "забили" на карантин і ломанулись на виставку тюльпанів

Спектакль Бондаренко: думал отпетлять от многочисленных "воровских уголовных"?