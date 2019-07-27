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Супрун і Гриневич – на вихід: у Зеленського назвали кандидатури голів МОЗ та МОН

198.7т Читати матеріал російською

В.о. глави МОЗ Уляна Супрун і міністр освіти і науки Лілія Гриневич роботу в своїх відомствах не продовжать. Їх місця займуть кандидати в депутати від партії "Слуга народу". У МОЗ розглядають засновника мережі клінік "Борис" Михайла Радуцького, а в міністерство освіти і науки (МОН) – експерта Сергія Бабака.

Про це виданню "Лівий берег" заявив глава штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. "Більшість наших пропозицій по загальноосвітній школі розкривають і вдосконалюють реформу Нової української школи. Що стосується охорони здоров'я, то відкрутити назад реформу буде важко, але її треба ретельно проаудитувати, тому що до неї більше питань, ніж до освітньої", – сказав Корнієнко.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Сайт президента України

Новини
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За його словами, очолити Міністерство охорони здоров'я може засновник мережі приватних клінік "Борис" Михайло Радуцький, який пройшов до Верховної Ради за списком "Слуги народу". Корнієнко сказав, що не чув про інших, крім Радуцького. Серед претендентів на пост міністра освіти і науки – експерт Сергій Бабак, якого також обрали народним депутатом за списком "Слуги народу". За словами голови штабу партії, Бабак розробляє законопроекти в сфері освіти і "теоретично" може стати міністром.

Довідка:

Сергій Бабак – юрист, економіст і психолог. Доктор технічних наук, кандидат економічних наук, співзасновник Ukrainian Heritage Foundation, куратор освітнього спрямування Українського інституту майбутнього. 11-й номер у списку партії "Слуга народу".

Сергій Бабак

Сергій Бабак

uaportal.com

Михайло Радуцький – закінчив Київське медичне училище №2 (зараз – Київський медичний коледж ім. Гаврося). У 2007 році отримав диплом Національного університету фізкультури і спорту, де навчався за спеціальністю "фізична реабілітація". 18-й номер у списку партії "Слуга народу".

Михайло Радуцький

Михайло Радуцький

Politeka.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що прем'єр-міністром буде професійний економіст без досвіду у великій політиці. При цьому в партії "Слуга народу" також назвали кількох кандидатів на цей пост.

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Особи
Уляна Супрун Лілія Гриневич Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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Мила Людмила
Мила Людмила
Создается такое впечатление ,что Зеленского по кадрам хорошо подставляют ,а он верит...Жаль ,как не хочется разочаровываться в выборе президента и ВР. Есть много умных, грамотных медицинских светил ,пример - Богомолец.... и так далее...
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Галичан с американскими паспортами нах.
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Kirilyuk Mikhail
Kirilyuk Mikhail
Фельдшер на посаду міністра? Жах!
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