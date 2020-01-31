Суми знизять на 30%: Гончарук пообіцяв економію на опаленні в січні і лютому

Суми в платіжках за опалення, які українці отримають за січень і лютий, буде знижено так само, як і за грудень.

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час наради в Кабміні. Він додав, що підсумкове зниження залежатиме від дій місцевої влади.

"За грудень люди отримали ціну в платіжках до 30% меншою. Проте опалювальний сезон ще триває. Тож у січні та лютому місцева влада ще має докласти зусиль, щоб українці платили менше за тепло", – сказав Гончарук.

У Кабміні додали, що вартість опалення в сторону зменшення перерахували на 143 підприємстві теплокомуненерго в 21 області та у Києві.

Платіжки за опалення

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні стартував опалювальний сезон, а разом з ним – захмарні суми в комунальних платіжках. Однак деякі з нас чекав сюрприз. Наприклад, в листопаді тариф на опалення знизився в середньому на 35%.

В Україні заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за підсумками листопада збільшилася на 16,4% – до 55,1 млрд грн.

20 січня Олексій Гончарук повідомив, що тарифи на тепло і гарячу воду в 124 містах України за грудень 2019 року знизили на 30%.

В Україні зміниться ціна на газ для побутових споживачів. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України, вона тепер буде жорстко прив'язана до ціни палива на нідерландському газовому хабі. Це може привести до зниження ціни.

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