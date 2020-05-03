Судно для завершення "Північного потоку-2" в супроводі буксира прибуло на Балтику

Андрій Довгань Ринки та компанії 11:12, 3.05.2020 Оновлено: 11:21, 3.05.2020

Російське судно-трубоукладач "Академік Черський", за допомогою якого РФ намагається добудувати газопровід "Північний потік-2", стало на якір у Гданській бухті. Це приблизно в 30 км від Балтійська (Калінінградська область).

Протягом усього шляху Балтикою його супроводжував військовий рятувальний буксир СБ-123, який продовжив шлях у Балтійськ. Про це свідчать дані систем контролю пересування морських суден, повідомив "Інтерфакс".

Судно "Академік Черський"

За даними агентства, у порт Балтійська "Академік Черський" заходити не планує. Як очікується, на рейді Балтійська будівельне судно може заправитися паливом і взяти на борт додатковий екіпаж.

Як повідомляв OBOZREVATEL, провідний експерт Фонду національної енергетичної безпеки Ігор Юшков пояснив метання і постійну зміну курсу російського судна "Академік Черський" прагненням уникнути санкцій США.

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Економіка Ринки та компанії

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