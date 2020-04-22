Судно для завершення "Північного потоку-2" заблукало у морі

Судно "Академік Черський", за допомогою якого Росія збирається добудувати в обхід України газопровід "Північний потік-2", почало давати суперечливі відомості щодо свого маршруту.

Воно несподівано змінило свій напрямок і тепер йде не в Балтійське море, де будується газопровід. Про це свідчать дані порталів з відстеження суден Myshiptracking і Vesselfinder, повідомляє "Лента".

"Академік Черський"

"На першому з них кінцевою точкою цього етапу маршруту судна значиться єгипетський Порт-Саїд, розташований біля входу в Суецький канал. Другий портал показує, що "Академік Черський", що вийшов з іспанського порту Лас-Пальмас на Канарських островах, йде уздовж атлантичного узбережжя Португалії, тобто в сторону Франції і Великобританії", – сказано в публікації.

Нагадаємо, "Академік Черський" заради добудови "газопроводу Путіна" зараз виконує "кругосвітню подорож". Судно вийшло з порту Находка (на Далекому Сході) і, обігнувши Індію та Африку, рухалося в Європу. Але тепер несподівано змінило напрямок.

Дані про рух судна vesselfinder.com

Дані про рух судна myshiptracking.com

При цьому трубоукладач не може відразу приступити до робіт, оскільки не здатний укладати труби великого діаметру. Для цього його потрібно модернізувати. Вартість доопрацювань оцінюється в $14 млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше судно, не дійшовши до Сінгапуру, змінило пункт призначення і вирушило в порт столиці Шрі-Ланки Коломбо.

Здатне завершити будівництво газопроводу "Північний потік-2" судно "Академік Черський" вирушило в Європу, змінивши курс, портом призначення тепер значиться іспанська Лас-Пальмас.