Судно для завершення "Північного потоку-2" заблукало у морі
Судно "Академік Черський", за допомогою якого Росія збирається добудувати в обхід України газопровід "Північний потік-2", почало давати суперечливі відомості щодо свого маршруту.
Воно несподівано змінило свій напрямок і тепер йде не в Балтійське море, де будується газопровід. Про це свідчать дані порталів з відстеження суден Myshiptracking і Vesselfinder, повідомляє "Лента".
"На першому з них кінцевою точкою цього етапу маршруту судна значиться єгипетський Порт-Саїд, розташований біля входу в Суецький канал. Другий портал показує, що "Академік Черський", що вийшов з іспанського порту Лас-Пальмас на Канарських островах, йде уздовж атлантичного узбережжя Португалії, тобто в сторону Франції і Великобританії", – сказано в публікації.
Нагадаємо, "Академік Черський" заради добудови "газопроводу Путіна" зараз виконує "кругосвітню подорож". Судно вийшло з порту Находка (на Далекому Сході) і, обігнувши Індію та Африку, рухалося в Європу. Але тепер несподівано змінило напрямок.
При цьому трубоукладач не може відразу приступити до робіт, оскільки не здатний укладати труби великого діаметру. Для цього його потрібно модернізувати. Вартість доопрацювань оцінюється в $14 млн.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше судно, не дійшовши до Сінгапуру, змінило пункт призначення і вирушило в порт столиці Шрі-Ланки Коломбо.
Здатне завершити будівництво газопроводу "Північний потік-2" судно "Академік Черський" вирушило в Європу, змінивши курс, портом призначення тепер значиться іспанська Лас-Пальмас.