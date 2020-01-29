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29 січня • оновлено в 11:24
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Зеркаль отримала нову посаду в "Нафтогазі": чим займеться

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Колишня заступниця голови МЗС України з питань євроінтеграції Олена Зеркаль призначена радницею голови правління "Нафтогазу".

Про це повідомила прес-служба НАК в середу, 29 січня. "У "Нафтогазі" до сфери її діяльності входитимуть міжнародні відносини, а також підтримка позиції компанії у міжнародних судових і арбітражних процесах, зокрема, щодо захоплених Росією активів групи "Нафтогаз" в АР Крим", – сказано в повідомленні.

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Призначення в "Нафтогазі"

Призначення в "Нафтогазі"

В "Нафтогазі" додали, що раніше Зеркаль вже стикалася в "газовими" судами. Зокрема, під час роботи в МЗС вона представляла Україну в міжнародних судах у справах проти Росії і брала участь в тристоронніх переговорах про "зимові пакети" поставок російського газу в Україну в 2014-2016 роках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 грудня 2019 року Кабмін звільнив Олену Зеркаль з посади заступника міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції. Про намір піти з МЗС сама Зеркаль повідомила ще 14 серпня.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Поставки газу в Україну
Особа
Олена Зеркаль
Місце
Україна
Тег
НАК "Нафтогаз"
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