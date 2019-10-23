Головна Новини
23 жовтня • оновлено в 14:47
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Коломойський заплатить мільйони: суд ухвалив несподіване рішення на користь ПриватБанку

10.9т Читати матеріал російською

Апеляційний суд Лондона зобов'язав бізнесменів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова заплатити ПриватБанку 10,9 млн фунтів стерлінгів. Це приблизно $13,2 млн.

Про це повідомила прес-служба банку. Встановлено термін до 12 листопада. "Відповідачів зобов’язали повернути проміжну виплату витрат, сплачену їм Банком, за рішенням суду першої інстанції в минулому році. Банк має отримати 4 млн фунтів стерлінгів від пана Коломойського, 2 млн фунтів стерлінгів від пана Боголюбова та 1,5 млн фунтів стерлінгів від корпоративних відповідачів", – повідомили в банку.

Новини
Справа ПриватБанку: Дубілет ухилився від відповіді про свою роль

Крім того колишні власники повинні сплатити витрати "Привату" за минулорічне слухання справи суддею Фанкортом, і кошти, витрачені на апеляцію. Хоча для визначення загальної суми витрат на сплату відповідачами знадобиться певний час, поки вони повинні сплатити 3,4 млн фунтів стерлінгів до 12 листопада.

Коломойський заплатить мільйони: суд ухвалив рішення на користь ПриватБанку

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 жовтня ПриватБанк виграв апеляцію у Лондонському суді в суперечці з колишніми власниками. Це автоматично продовжило всесвітній арешт їхнього майна. Держбанк тепер може відсудити у Коломойського і Боголюбова близько $3 млрд (сума позову плюс відсотки). При цьому результат справи не буде залежати від ситуації з судами в Україні.

Перемога ПриватБанку по апеляційним позовом в Лондоні проти бізнесмена Ігоря Коломойського створює можливість повернення виведених з українських банків їхніми власниками $14 мільярдів.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "націоналізація ПриватБанку" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
націоналізація ПриватБанку
Особи
Ігор Коломойський Геннадій Боголюбов
Місце
Англія
Тег
ПриватБанк
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
4
Смішно
36
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel