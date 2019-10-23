Коломойський заплатить мільйони: суд ухвалив несподіване рішення на користь ПриватБанку

Апеляційний суд Лондона зобов'язав бізнесменів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова заплатити ПриватБанку 10,9 млн фунтів стерлінгів. Це приблизно $13,2 млн.

Про це повідомила прес-служба банку. Встановлено термін до 12 листопада. "Відповідачів зобов’язали повернути проміжну виплату витрат, сплачену їм Банком, за рішенням суду першої інстанції в минулому році. Банк має отримати 4 млн фунтів стерлінгів від пана Коломойського, 2 млн фунтів стерлінгів від пана Боголюбова та 1,5 млн фунтів стерлінгів від корпоративних відповідачів", – повідомили в банку.

Крім того колишні власники повинні сплатити витрати "Привату" за минулорічне слухання справи суддею Фанкортом, і кошти, витрачені на апеляцію. Хоча для визначення загальної суми витрат на сплату відповідачами знадобиться певний час, поки вони повинні сплатити 3,4 млн фунтів стерлінгів до 12 листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 жовтня ПриватБанк виграв апеляцію у Лондонському суді в суперечці з колишніми власниками. Це автоматично продовжило всесвітній арешт їхнього майна. Держбанк тепер може відсудити у Коломойського і Боголюбова близько $3 млрд (сума позову плюс відсотки). При цьому результат справи не буде залежати від ситуації з судами в Україні.

Перемога ПриватБанку по апеляційним позовом в Лондоні проти бізнесмена Ігоря Коломойського створює можливість повернення виведених з українських банків їхніми власниками $14 мільярдів.

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