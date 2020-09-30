Суд задовольнив апеляцію 'Аркона Газ-Енергія' щодо видобутку вуглеводнів

Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції про визнання недійсним спеціального дозволу на видобуток вуглеводнів ТОВ "Аркона Газ-Енергія".

Про це йдеться на сайті компанії Smart Energy. Відзначається, що 29 вересня відбулось засідання Шостого апеляційного адміністративного суду з розгляду апеляції ТОВ "Аркона Газ-Енергія", яке входить до групи компаній Smart Energy і є українським активом британської публічної компанії Enwell Energy.

Компанія звернулася до Апеляційного суду з метою скасування липневого рішення Окружного адміністративного суду м.Києва за позовом ПАТ "Укрнафта" про визнання недійсним спеціального дозволу Аркони на видобуток вуглеводнів на Свістунковсько-Червонолуцькому родовищі.

Таке рішення Апеляційного суду підтверджує правомірність позиції компанії Аркона і її нового власника, британської Enwell Energy, а також дає можливість відродити Свістунковсько-Червонолуцьке родовище, на якому вже більше десяти років не ведеться видобуток вуглеводнів.

"Ми вітаємо рішення Шостого апеляційного суду. Це не тільки можливість для нас продовжувати підготовку до буріння першої за чверть століття свердловини на родовищі, а й позитивний сигнал для іноземних інвесторів про можливості інвестувати в українську економіку і тенденцію до зниження інвестиційних ризиків тут", – прокоментував Сергій Глазунов, Генеральний директор групи компаній Smart Energy і компанії Enwell Energy.

"Апеляційний суд задовольнив апеляцію Аркони, скасував рішення суду першої інстанції і відмовив в позові Укрнафті. Таке рішення Апеляційного суду вважаємо цілком законним і логічним, адже в кінці 2019 року Верховною Судом в рамках іншої справи вже було встановлено, що дозвіл був виданий Арконі правомірно. Тобто суд першої інстанції при ухваленні оскаржуваного рішення в рамках даної справи фактично переглянув рішення Верховного суду, чим порушив принцип правової визначеності та обов'язковості судового рішення, регламентований національним і міжнародним законодавством. Також судом першої інстанції було допущено цілий ряд процесуальних порушень, які, з урахуванням сьогоднішнього рішення, не залишилися без уваги Апеляційного суду", – зазначив Гліб Бялий, партнер юридичної фірми "Астерс", яка представляла інтереси Аркони в цьому процесі.

Нагадаємо, що британська публічна компанія Enwell Energy отримала дозвіл на видобуток вуглеводнів на Свістунковсько-Червонолуцькому родовищі через придбання ТОВ "Аркона Газ-Енергія" в березні цього року. До кінця 2020 року компанія розраховує почати буріння першої свердловини на родовищі.

Довідка. Група компаній Smart Energy входить до складу Смарт-Холдингу, здійснює реалізацію проектів у сфері розвідки та промислової розробки родовищ вуглеводнів.

Нафтогазове напрямок Smart Energy представлено газодобувної компанією "Укргазвидобуток" (Харківська область) та публічної британською компанією Enwell Energy з активами в Полтавській області (Представництво "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед" і ТОВ "Аркона Газ-Енергія") та Харківської області (компанія "Пром- Енерго Продукт ").