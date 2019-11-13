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13 листопада • оновлено в 13:39
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Суд заарештував топбанкірів у справі VAB Банку: подробиці гучного рішення

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Вищий антикорупційний суд заарештував трьох підозрюваних у справі про виведення 1,2 млрд грн кредиту НБУ, виданого VAB Банку – Андрія Яцюту, Аллу Шульгу і Миколу Каленського.

Андрію Яцюті дали можливість вийти під заставу в 1,15 млн гривень. Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає УНН. "ВАКС ухвалив обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою внесення застави в 1,15 млн грн", – сказано у публікації.

При цьому НАБУ і САП просили, щоб заставу було встановлено у розмірі 10 млн гривень.

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Також ВАКС заарештував на 60 діб ексдиректора департаменту банківського нагляду НБУ Аллу Шульгу, передає "Ліга.Фінанси". Вона має право вийти під заставу в 15 млн грн.

При цьому члена Ради Нацбанку України Миколі Каленському, який також є одним із восьми підозрюваних у справі про виведення 1,2 млрд грн кредиту НБУ, виданого VAB Банку, ВАКС обрав цілодобовий домашній арешт. Рішення про це було ухвалене в середу, 13 листопада.

Каленському не дали права внести заставу. Також судді не дозволили адвокатам взяти підзахисного на поруки.

Суд ухвалив рішення про арешт

Суд ухвалив рішення про арешт

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 11 листопада з'явилася інформація про те, що працівники НАБУ прийшли до офісу Райффайзен Банку, щоб затримати главу правління Олександра Писарука, який раніше працював заступником ексглави Нацбанку Валерії Гонтаревої.

  • НАБУ і САП затримали 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк".

  • Бахматюк написав відкриту заяву президенту Володимиру Зеленському з приводу обшуків і затримань працівників його компанії.

  • Генеральна прокуратура України підготувала підозри ексголові Національного банку України Валерії Гонтаревій, а також першій заступниці голови НБУ Катерині Рожковій.

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Теми
Боротьба з корупцією в Україні Банківська система
Місце
Україна
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