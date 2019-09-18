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18 вересня • оновлено в 13:51
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Суд заарештував колишній завод Порошенка: в ДБР повідомили подробиці

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У ДБР підтвердили, що Печерський райсуд Києва заарештував нерухомість і корпоративні права заводу "Кузня на Рибальському", який раніше належав президенту Петру Порошенку.

Про це сказала прессекретарка Державного бюро розслідувань Анжеліка Іванова, передає УНІАН.

"Дійсно, суд наклав арешт на нерухоме майно та корпоративні права цього підприємства. В рамках розслідування справи щодо угоди купівлі-продажу заводу", – зазначила вона.

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У ДБР кажуть, що пізніше оприлюднять детальнішу інформацію про арешт.

Відомо, що ДБР проводить розслідування про можливе ухилення від сплати податків і легалізації доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському".

ДБР через суд заарештувало

ДБР через суд заарештувало "Кузню на Рибальському"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 вересня юрист Андрій Портнов заявив, що Печерський районний суд Києва за клопотанням ДБР наклало арешт на нерухоме майно та корпоративні права заводу "Кузня на Рибальському".

ДБР у липні допитувало Петра Порошенка у справі про можливе ухилення від сплати податків і легалізації доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському".

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Державне Бюро Розслідувань
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руденко евгений
руденко евгений
это уже может быть серьёзно, если будет политическая воля...
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Борисс Робот
Борисс Робот
руденко евгений, политическая воля это нарушение законов...???
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