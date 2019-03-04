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Суд визнав незаконним підвищення ціни на газ: у Гройсмана вказали на "прокол"

10.8тЧитати матеріал російською

Окружний адміністративний суд Києва за позовом кандидата в президенти Юлії Тимошенко визнав підвищення цін на газ незаконним. Однак своїм рішенням він лише скасував постанову, яка втратила чинність ще восени минулого року.

Про це в Facebook у понеділок, 4 березня, написав прес-секретар прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана Василь Рябчук.

"Оскарження постанов Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2016 №315 втратило чинність згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 номер 867 "Про затвердження Положення про покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення громадських інтересів у процесі функціонування ринку природного газу", — заявив він.

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"Навіть незважаючи на це, Кабінет Міністрів подаватиме апеляцію й оскаржить це рішення в установленому порядку", — повідомив Рябчук.

Суд визнав незаконним підвищення ціни на газ: у Гройсмана вказали на "прокол"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 січня Кабмін ухвалив рішення зменшити норми споживання газу для громадян без лічильника до 3,29 кубометрів на людину. Таке рішення було ухвалено після того, як облгази через суд повернули норми споживання, які в три рази вище попередніх.

Раніше в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) заявили, що нові платіжки за газ, які отримали українці в січні, розраховані законно і споживачі можуть здійснювати оплату за ними.

Нагадаємо, в "Нафтогазі" повідомили, що через скасування судом норм споживання газу, українці, у яких не встановлено газового лічильника, отримали завищені платіжки за газ. Для вирішення цієї ситуації закликали громадян скаржитися на урядову гарячу лінію.

Через донарахування зайвих обсягів газу споживачам, у НКРЕКУ запропонували провести позапланову перевірку 20 облгазів. Компаніям загрожує штраф у розмірі 850 тис. гривень.

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Теми
Ціна на газринок газуТарифи ЖКГ і субсидії
Особи
Володимир ГройсманЮлія Тимошенко
Місце
Україна
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
По 600грн ,было дорого ,при "кровавом"завгара,а по 8000грн,заебоновски,при шоколадно-одеколонном трактористе-майдауне.
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