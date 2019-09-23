Суд відібрав у Курченка медіагрупу: що втратив олігарх-утікач

Печерський райсуд Києва задовольнив вимогу ГПУ і віддав в управління агентства АРМА майно і права групи "Український Медіа Холдинг" (UMH), яка належала Сергію Курченку.

Раніше в рамках кримінального провадження на "УМХ" було накладено арешт. Про це з посиланням на інформацію із судового реєстру повідомляє "Фінбаланс".

Олігарх Сергій Курченко, зараз переховується в Росії, придбав "УМХ" в 2013 році за $246,1 млн у Бориса Ложкіна. За версією слідства, ці гроші були отримані злочинним шляхом. При цьому частина суми була сплачена практично відразу, а частина в розмірі $ 160 млн оформили як кредит в "Укрексімбанку".

"На думку прокурора зазначені фінансові операції, пов`язані із придбанням пакету акцій низки засобів масової інформації та погашенням кредиту у розмірі 160 млн. дол. США, наданого АТ "Укрэксимбанк" для ТОВ "Ветек Медиа Инвест" за кредитним договором від 28.10.2013 № 151313К15, мають ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом", – йдеться в судових матеріалах.

До структури власності "УМХ" входять ряд видань (серед них "КП в Україні", "Теленеделя", "За рулем", "Футбол", а також видання в регіонах), радіостанції ( "Ретро ФМ", "Наше радіо", "Радіо П'ятниця", "Авто радіо", "Голос столиці" та інші), інтернет-сайти, поліграфічне обладнання.

Курченко втратив контрль над "УМХ"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив про ліквідацію ПАТ "Реал Банк", яке належало втік до Росії олігархові Сергію Курченко.

А на непідконтрольних Україні територіях Донбасу після псевдовибори і перестановки у верхівці угруповання терористів "ДНР" реальні важелі управління економікою остаточно перейшли в структуру "Внешторгсервіс", яку пов'язують із збіглим українським олігархом Сергієм Курченко.

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