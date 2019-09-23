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23 вересня • оновлено в 18:28
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Суд відібрав у Курченка медіагрупу: що втратив олігарх-утікач

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Печерський райсуд Києва задовольнив вимогу ГПУ і віддав в управління агентства АРМА майно і права групи "Український Медіа Холдинг" (UMH), яка належала Сергію Курченку.

Раніше в рамках кримінального провадження на "УМХ" було накладено арешт. Про це з посиланням на інформацію із судового реєстру повідомляє "Фінбаланс".

Олігарх Сергій Курченко, зараз переховується в Росії, придбав "УМХ" в 2013 році за $246,1 млн у Бориса Ложкіна. За версією слідства, ці гроші були отримані злочинним шляхом. При цьому частина суми була сплачена практично відразу, а частина в розмірі $ 160 млн оформили як кредит в "Укрексімбанку".

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"На думку прокурора зазначені фінансові операції, пов`язані із придбанням пакету акцій низки засобів масової інформації та погашенням кредиту у розмірі 160 млн. дол. США, наданого АТ "Укрэксимбанк" для ТОВ "Ветек Медиа Инвест" за кредитним договором від 28.10.2013 № 151313К15, мають ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом", – йдеться в судових матеріалах.

До структури власності "УМХ" входять ряд видань (серед них "КП в Україні", "Теленеделя", "За рулем", "Футбол", а також видання в регіонах), радіостанції ( "Ретро ФМ", "Наше радіо", "Радіо П'ятниця", "Авто радіо", "Голос столиці" та інші), інтернет-сайти, поліграфічне обладнання.

Курченко втратив контрль над

Курченко втратив контрль над "УМХ"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив про ліквідацію ПАТ "Реал Банк", яке належало втік до Росії олігархові Сергію Курченко.

А на непідконтрольних Україні територіях Донбасу після псевдовибори і перестановки у верхівці угруповання терористів "ДНР" реальні важелі управління економікою остаточно перейшли в структуру "Внешторгсервіс", яку пов'язують із збіглим українським олігархом Сергієм Курченко.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Сергій Курченко
Місце
Україна
Тег
корупція
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Вопрос кто стоит за агентством " АРМА".
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