Суд США зобов'язав Telegram виплатити $1,2 млрд покупцям їх криптовалюти

Федеральний суд південного округу штату Нью-Йорк зобов'язав Telegram повернути $1,22 млрд покупцям цифрових токенів Gram, виплатити компенсацію в розмірі $18,5 млн і повідомляти про випуск криптовалют протягом трьох років.

Про це йдеться в рішенні суду, яке було ухвалено на основі мирової угоди Комісії з цінних паперів США і Telegram Group Inc.

"Відповідачі несуть солідарну відповідальність за відшкодування $1 224 000 000", – йдеться в постанові.

Приблизно $1,19 млрд з них будуть виплачені в рамках домовленостей про розірвання контрактів з інвесторами, а штраф у розмірі $18,5 компанія повинна виплатити протягом 30 днів.

Крім цього, Telegram зобов'язали протягом трьох років повідомляти Комісії з цінних паперів США про випуск криптовалют. Однак компанія не повинна отримувати дозвіл комісії на ці операції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії зняли вимоги щодо обмеженню доступу до популярного месенджера Telegram.