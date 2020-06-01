Суд ліквідував "Галичину" і "пробачив" 1,2 млрд гривень її боргу держбанку
Господарський суд Львівської області ліквідував збанкрутіле ПрАТ "Галичина” та списав 1,2 млрд гривень, які воно було винне державному Укрексімбанку.
Рішення було ухвалено 25 травня, повідомив "Фінбаланс". "Суд констатував, що з огляду на недостатність майна боржника, вимоги низки кредиторів (у т.ч. Укрексімбанку – на 1,24 млрд грн), які не були погашені в ході ліквідаційної процедури, вважаються погашеними відповідно до Кодексу з процедур банкрутства", – йдеться у повідомленні.
ПрАТ “Галичина” було визнане банкрутом постановою Госпсуду Львівської області від 30.08.2018. У вересні 2018 року "Молочна компанія "Галичина" заявляла, що ліквідація ПрАТ "Галичина" не позначиться на виробництві, якості продукції та її дистрибуції. "Починаючи з 2015 року і по даний час власником готової молочної продукції, торгової марки "Галичина" та унікальних рецептур є ТОВ "Молочна компанія "Галичина", яка продовжує та розширює свою діяльність на ринку молочної продукції", – йшлося в повідомленні компанії.
Як повідомляв OBOZREVATEL, колишнього уповноваженого Фонду гарантування вкладів фізичних осіб викрили на розтраті мільйонів гривень банку "АКБ "Капітал", який перебуває у стані ліквідації.