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1 червня • оновлено в 13:46
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Суд ліквідував "Галичину" і "пробачив" 1,2 млрд гривень її боргу держбанку

8.3т
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Господарський суд Львівської області ліквідував збанкрутіле ПрАТ "Галичина” та списав 1,2 млрд гривень, які воно було винне державному Укрексімбанку.

Рішення було ухвалено 25 травня, повідомив "Фінбаланс". "Суд констатував, що з огляду на недостатність майна боржника, вимоги низки кредиторів (у т.ч. Укрексімбанку – на 1,24 млрд грн), які не були погашені в ході ліквідаційної процедури, вважаються погашеними відповідно до Кодексу з процедур банкрутства", – йдеться у повідомленні.

Рішення суду

Рішення суду

ПрАТ “Галичина” було визнане банкрутом постановою Госпсуду Львівської області від 30.08.2018. У вересні 2018 року "Молочна компанія "Галичина" заявляла, що ліквідація ПрАТ "Галичина" не позначиться на виробництві, якості продукції та її дистрибуції. "Починаючи з 2015 року і по даний час власником готової молочної продукції, торгової марки "Галичина" та унікальних рецептур є ТОВ "Молочна компанія "Галичина", яка продовжує та розширює свою діяльність на ринку молочної продукції", – йшлося в повідомленні компанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишнього уповноваженого Фонду гарантування вкладів фізичних осіб викрили на розтраті мільйонів гривень банку "АКБ "Капітал", який перебуває у стані ліквідації.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
суд
Місце
Україна
Тег
банкрутство
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Економіка Ринки та компанії

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