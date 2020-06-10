Суд відхилив апеляцію Кабміну в суперечці із Суркісами через ПриватБанк

Суд відхилив апеляцію Кабміну на рішення Печерського суду Києва від 9 лютого 2017 року, яке зобов'язувало ПриватБанк виконувати умови за депозитними договорами з офшорними компаніями братів Суркісів.

Йдеться про вклади на суму близько $257 млн. Рішення про це було ухвалено Київським апеляційним судом в середу, 10 червня. Про це повідомив юридичний радник ПриватБанку Андрій Пожидаєв, йдеться в публікації "Інтерфакс-Україна".

Суд через ПриватБанк

"Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляції Кабінету міністрів, залишив постанову Печерського райсуду чинною. Ми готуємося до подачі касаційної скарги і розгляду даної справи Верховним судом, оскільки у Верховного суду однозначна практика – визначення про забезпечення позову не може підміняти вирішення спору по суті" , – сказав Пожидаєв.

Що відбувається в суді?

Верховний суд України відклав розгляд справи щодо законності конвертації 1 млрд грн рахунків сім'ї Суркісів під час націоналізації ПриватБанку через тиск на суддів.

Судді відмовилися працювати в умовах, коли ще до остаточного рішення їх звинувачують в упередженості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київський апеляційний суд у середу, 15 квітня, залишив чинною постанову Печерського районного суду щодо фактичного стягнення з державного ПриватБанку $259 млн на користь офшорних компаній, пов'язаних із сім'єю Суркісів.

Київський апеляційний суд відмовився задовольнити клопотання Мін'юсту (представляє інтереси Кабміну) про призупинення дії постанови, яка зобов'язує ПриватБанк виплатити депозити сім'ї Суркісів.

Державний ПриватБанк через суд хоче повернути 407 млн гривень, які в 2018 році з нього стягнуто на користь братів Суркісів у справах за позовами АТ "А-Банк" і ТОВ "ФК "Динамо" Київ", які їм належать.

Рішенням НБУ 2016 року Суркіси були визнані інсайдерами ПриватБанку. НБУ вказував, що Ігор Суркіс і Коломойський – акціонери телеканалу "1+1", що свідчить про зв'язок Суркісів із ПриватБанком.

На рахунку Ігоря Суркіса у ПриватБанку був 151 млн грн, Поліни Ковалик (дружини Григорія Суркіса) – 514,1 млн грн, Григорія Суркіса – 163,1 млн грн, Марини Суркіс (дочки Ігоря Суркіса) – 174,5 млн грн, Рахміля Суркіса (батька братів Суркісів) – 44,8 млн грн.

Сім'я Суркісів домагається в українських судах скасування рішення про визнання їх пов'язаними з банком особами.

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