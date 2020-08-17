Суд наказав повернути $1 млн, вилучений у співробітника Запорізької АЕС

Орджонікідзевський райсуд Запоріжжя скасував арешт грошей, вилучених у колишнього співробітника Запорізької АЕС, через те, що силовики, на його думку, не змогли довести незаконність їхнього походження.

Рішення було ухвалено 31 липня, повідомили "Наші гроші".

Якою була схема

Згідно з матеріалами справи, поліція підозрювала, що посадовці Запорізької АЕС змовилися з представниками корпорації "Техностандарт", ТОВ "Група Індустрія" та ТОВ "Т-Альянс" для розкрадання грошей АЕС. Так, для відсіювання конкурентів, вони оголосили закупівлю на ремонт випробувальних машин – замість поставки нових. Насправді ж відремонтувати їх було неможливо, оскільки вузли та механізми випробувальних машин 1980-х років випуску вже зняті з виробництва.

Надалі службовці корпорації "Техностандарт", як офіційні представники компанії "Lisega", надали АЕС розрахунок капітального ремонту стенду вартістю 35,4 млн грн – для формування завищеної ціни. Зі свого боку, невказані заступник головного інженера з ремонту Запорізької АЕС та начальник енергоремонтного підрозділу станції розробили план ремонтів та передали закупівельникам розрахунки із завищеною вартістю робіт.

Опісля силовики з’ясували, що заздалегідь визначений переможець тендеру – ТОВ "Група Індустрія" – не мав необхідного обладнання та працівників. За документами, він залучив до роботи низку осіб, хоча насправді усі роботи виконували працівники АЕС.

Окремо вказувалося, що до вартості капітального ремонту обладнання, машин та механізмів ЗАЕС (вочевидь, за всіма виграними підрядами) включена вартість матеріалів сумою 43 млн грн., придбання яких "Група Індустрія" відобразило від підприємств з ознаками фіктивності та які за ланцюгами постачання не підтвердилися. Також за ланцюгом постачання не підтвердилася і поставка продукції на ЗАЕС вартістю 2,2 млн грн. Роботи повністю не були виконані, але договори були підписані і оплачені.

З огляду на це, слідчі у 2018 році відкрили кримінальне провадження та через два роки провели обшук у вказаного заступника головного інженера з ремонту ЗАЕС. Під час обшуку було вилучено $1 млн., 395 тис. євро, 278 тис. грн та десятки сувенірних монет, а згодом через суд арештували це майно.

З арештом заступник головного інженера не погодився та звернувся до суду з клопотанням про його скасування через необґрунтованість. Він стверджував, що у липні мав вийти на пенсію, а опісля хотів зайнятися підприємницькою діяльністю і створити фірму. Для наповнення статутного капіталу, він через договір поворотної фінансової допомоги від травня 2020 року, позичив 40,5 млн грн. у невказаного громадянина. Ці гроші він вказав у декларації, є їх законним та добросовісним власником.

Зрештою, суд ухвалу про арешт грошей скасував. Вказувалося, що у проваджені підозру нікому не оголосили, з 30 липня вказаний заступник пішов на пенсію. Також суду надали договір поворотної фінансової допомоги та копії декларацій, де ці гроші вказані, що підтверджує законність їхнього походження.

Окремо вказувалося, що після скасування арешту ці гроші мають повернути особі, у якої їх вилучили.

Оприлюднили фото грошей

Сайт уточнив, що директор центру із запобігання і протидії корупції "Енергоатому" Олег Поліщук у Facebook 29 липня оприлюднив фотографії вилучених під час обшуку коштів. Доларова готівка була обгорнута у стрічки з написами "Выполненные работы" з указанням конкретних об'єктів. За даними Поліщука, тут були вказані і закупівлі 2015 року.

Цінності, вилучені при обшуках Колаж Обозревателя

Інформація про вилучені гроші Facebook / Олег Поліщук

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні 2019 року СБУ заявила, що на Южно-Українській атомній електростанції (Миколаївська область) займалися видобутком криптовалюти, допустивши при цьому розголошення держтаємниці про фізичний захист АЕС.

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