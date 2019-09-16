Суд Києва заарештував власність "дочки" російського банку

В рамках розслідування Державного бюро розслідувань (ДБР) Печерський районний суд Києва заарештував центральний офіс Промінвестбанку, враховуючи 15 об'єктів, які належать фінустанові.

Клопотання на арешт видала Генеральна прокуратура України (ГПУ), зазначено в постанові суду, розміщеній у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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"Посадові особи ПАТ "Промінвестбанк", діючи спільно з невстановленими особами, використовуючи своє службове становище, зробили і продовжують чинити дії, спрямовані на заволодіння майном, ліквідними активами, грошовими коштами в особливо великих розмірах, що належать ПАТ "Промінвестбанк", – йдеться в клопотанні прокуратури.

Водночас представники ГПУ впевнені, що подібні дії керівництва фінустанови спрямовані на зниження ліквідності банку й знецінення акцій.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні повторно виставили на аукціон пакет акцій Промінвестбанку, який є "дочкою" російського державного банку ВЕБ.

До цього стало відомо, що громадянин Росії Павло Фукс, який відзначився в Україні завдяки корупційним схемам і тіньовим викупом проблемних активів, намагається за допомогою свого партнера викупити акції Промінвестбанку.

Крім того, Фукс вже здійснював подібну схему. Тоді він викуповував борги "Укргазвидобування".

Також OBOZREVATEL детально писав про те, чому угода купівлі Промінвестбанку в Україні дозволить отримати від Росії мільярди доларів завдяки маніпуляціям із вартістю акцій.

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