Суд Києва став на захист "дочки" скандального російського банку

Окружний адмінсуд Києва став на бік російського "Промінвестбанку", заборонивши примусовий продаж 97,77% його акцій на біржі ПТФС.

Торги повинні були відбутися 11 лютого, повідомив "ФінКлуб". Згідно з визначенням суду, заборона на примусовий продаж акцій поширюється до набуття чинності рішення, ухваленого за результатами судового розгляду згаданої адміністративної справи по суті.

"Акції ПАТ "Промінвестбанк" в загальній кількості 99,7726% належать Державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ", юридичній особі, створеній за законодавством Російської Федерації, і резиденту РФ. Відповідно до закону РФ "Про державну корпорацію розвитку "ВЕБ.РФ", майно "ВЕБ.РФ" належить йому за правом власності. Згідно з цим законом, "ВЕБ.РФ" не відповідає за зобов'язаннями РФ. Російська Федерація не відповідає за зобов'язаннями "ВЕБ.РФ", – йдеться в матеріалах справи.

Суд дійшов висновку, що у нього немає підстав вважати, що акції належать кому-небудь, окрім "ВЕБ.РФ". Отже, це свідчить про "наявність ознак очевидної протиправності дій з передачі акцій банку на торги, призначені на 11 лютого 2020 року".

У публікації нагадують, що акції українських дочок російських банків, включно з "Промінвестом", були арештовані в 2018 році за рішенням українського суду у зв'язку із заявою про забезпечення позову низки пов'язаних із бізнесменом Ігорем Коломойським компаній, що мали активи в Криму.

28 серпня 2019 року Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма заборонив Україні продавати акції "Промінвестбанку" та зобов'язав відшкодувати Зовнішекономбанку зазнані арбітражні витрати. У відповідь український Мін'юст 21 жовтня 2019 року подав апеляцію. Її повинні розглянути до 2 березня 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Третейський суд у Гаазі зобов'язав Росію відшкодувати низці українських компаній збитки за анексію Криму. Зокрема йшлося про 159 млн доларів.

Росію визнали відповідальною за порушення прав українських інвесторів, починаючи із 21 березня 2014 року, коли президент РФ Володимир Путін підписав указ про анексію Криму.

Позов проти Росії подавали 18 українських компаній, а також одна фізична особа. Зокрема, компанії "Аеробуд", "Крим Девелопмент", "Нива-тур", "УБК-Інвест", "Едельвейс-2000", ПП "Планета", "Приватофіс", "Приватленд", "Дан-Панорама", "Санаторій Енергетик", КУА "Фінансовий капітал" і КУА "Фінансовий вектор".

У зв'язку з цим Апеляційний суд Києва 12 вересня заарештував акції українських "дочок" російських банків за участі держави: ВТБ, Промінвестбанку та Сбербанку.

Однак це рішення було оскаржене у Верховному Суді 14 вересня.

2 жовтня Апеляційний суд Києва дозволив ексголові ПриватБанку Олександру Дубілету і ще 17 компаніям стягнути з Росії компенсацію за майно у Криму.

26 листопада Ощадбанк виграв у Міжнародному арбітражі у Російської Федерації $1,3 млрд компенсації збитків через анексію Криму.

Відповідне рішення ухвалив Арбітражний суд у Парижі. Сума вимог охоплює вартість втрати активів у Криму, вартість втрати бізнесу та відсотки, що будуть нараховані до фактичного отримання компенсації.

Водночас перший крок у суді Ощадбанк зробив у липні 2015 року. Тоді держбанк надіслав офіційного листа до РФ із заявою про те, що з їхніми інвестиціями на півострові поводяться незаконно.

Компанія "Дайріс" з групи Приват українського олігарха Ігоря Коломойського стягнула і виставила на торги контрольний пакет акцій Промінвестбанку.

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