Суд Євросоюзу відмовив російському ВТБ у скасуванні санкцій

Суд Євросоюзу залишив у силі санкції проти російського банку ВТБ, відхиливши його апеляцію на обмежувальні заходи, запроваджені у 2014 році через агресію РФ проти України.

Рішення про це було ухвалено у четвер, 25 червня, повідомила "Європейська правда" з посиланням на рішення суду. ВТБ – другий за розміром банк у Росії після "Сбербанка".

ВТБ навів три підстави для апеляції, однак Суд ЄС відхилив їх.

"На цій основі суд відмовляє у розгляді скарги; доручає ПАТ Банк ВТБ нести власні витрати і оплачувати витрати, понесені Радою Європейського Союзу; наказує Європейській комісії нести свої власні витрати", – йдеться у рішенні суду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Рада Євросоюзу в четвер, 18 червня, продовжила до червня 2021 року санкції проти РФ за незаконну окупацію Криму.

Лідери країн Євросоюзу домовилися про продовження економічних санкцій щодо Росії ще на шість місяців – до січня 2021 року.

Нові санкції США проти російського газопроводу "Північний потік-2" можуть назавжди зупинити його будівництво або ж вкрай ускладнити для Кремля це завдання. При цьому "Газпром" спочатку був готовий, що західні компанії можуть відмовлятися від співпраці з ним.