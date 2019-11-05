Субсидії в Україні: Гончарук розповів, хто їх отримає у 2020 році

Субсидії в Україні у 2020 році платитимуть лише тим, хто їх дійсно потребує. У першу чергу – людям похилого віку та малозабезпеченим сім'ям.

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, представляючи підготовлений до другого читання проект бюджету на 2020 року. "Дохід кожної людини не повинен бути менше реального прожиткового мінімуму. Це має бути достатня сума грошей, щоб прожити на неї місяць", – сказав Гончарук. (Новину доповнено коментарем міністра фінансів Оксани Маркарової).

Він спростував інформацію, що у наступному році не буде грошей на пенсії, будуть зменшені субсидії. "Це неправда. Всі, кому потрібні субсидії в цьому опалювальному сезоні, її отримають. Так, ми працюємо над ефективністю, ми хочемо, щоб субсидії отримували ті, кому вони потрібні. Якщо у вас будинок в 600 квадратних метрів, якщо ви тричі на рік їздите за кордон, якщо у вас дорогий автомобіль, значить – це ознака, що не вам у першу чергу потрібно допомагати. За рахунок поліпшення ефективності цієї системи ми будемо намагатися надавати ресурси тільки тим, хто сам може не впоратися", – сказав Гончарук.

За його словами, головне завдання уряду по субсидіях – щоб малозабезпечена сім'я в середньому не витрачала на комунальні послуги понад 15% свого сукупного доходу. І гроші в бюджеті для забезпечення цього стандарту є.

"В умовах обмеженого ресурсу ми подивилися, хто найбільше потребує. Ми прийняли рішення, що літнім людям, тим, хто стежить за самотніми пенсіонерами старше 80 років – людям, які самі не можуть впоратися – ми їм вирішили дати допомогу в першу чергу. Ми робитимемо це і по іншим категоріям, як тільки буде ресурс", – сказав Гончарук.

Міністр фінансів Оксана Маркарова додала, що на субсидії в бюджеті-2020 передбачено 48 млрд грн. Критерії для їх отримання не змінювали.

"Ми не змінювали критерії за програмою. Навпаки, додали категорії, наприклад, дитячі будинки сімейного типу. Субсидій вистачить. Що стосується перевірок, то також ніяких особливих нововведень не буде. Люди, які подають документи, вони розуміють, що повинні подавати правдиву інформацію", – сказала Маркарова.

Субсидії в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні напередодні опалювального сезону в кілька разів збільшується число субсідіантов. При цьому восени 2019 го сім'ї отримуватимуть допомогу за новими правилами.

Українські сім'ї, які потребують субсидії, будуть платити за комунальні послуги не більше 15% від своїх доходів.

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