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16 січня • оновлено в 17:22
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Чорний список гравців: в "Слузі народу" розповіли про легалізацію казино в Україні

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Бізнесмени, які побудують в Україні готелі на 5 зірок, будуть безкоштовно отримувати ліцензію для казино на 10 років. А гравців, які не зможуть себе контролювати, внесуть до чорного списку.

Про це сказав голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, коментуючи ухвалений у першому читанні закон про легалізацію грального бізнесу.

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"Казино повинні бути тільки в 5-зіркових великих готелях. І якщо хтось будує 5-зірковий готель на понад 100 номерів, він отримає безкоштовну ліцензію на 10 років. І це нормальний економічний стимул для будівництва готелів", – сказав Арахамія.

Він додав, що зали ігрових автоматів буде прибрано з вулиць. Вони зможуть працювати лише в казино або в готелях на 3, 4 або 5 зірок. "Самі ці готелі повинні будуть отримати дозвіл у спеціальній комісії, щоб мати можливість там проводити азартні ігри", – додав Арахамія. Закон про азартні ігри, за його словами, регулюватиме також онлайн-казино.

Легалізація казино

Легалізація казино

Також в законі сказано про створення реєстру лудоманів – людей, що мають нездорову пристрасть до азартних ігор. "Це хвороба, коли люди не можуть контролювати свою схильність до гри. Частина грошей, які будуть збирати з ліцензій, йтиме на боротьбу з лудоманією. До реєстру лудоманів людина може потрапити добровільно або її туди можуть внести члени сім'ї", – сказав Арахамія.

Він додав, що гроші з ліцензій будуть витрачатися на будівництво спортивних майданчиків, басейнів і іншої спортивної інфраструктури.

Законопроект піднімає мінімальний вік, коли можна буде грати в азартні ігри – з 18 до 21 року. Ті власники казино, які пустять гравця молодше дозволеного віку, втратять ліцензію.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Легалізація казино в Україні
Особа
Давид Арахамія
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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