Росія зупинить транзит газу через Україну: названа сума збитків

Газопроводи в обхід України, які будує Росія, здатні найближчими роками повністю замінити українську ГТС. Через це вже у 2020 році Україна може втратити 0,6% ВВП, а в 2021 – 0,9%.

Про це йдеться в щоквартальному Інфляційному звіті за жовтень 2019 року, який опубліковано на сайті НБУ. Там зазначають, що переговори щодо нового контракту тривають і визначеності ні щодо строків, ані обсягів транзиту на сьогодні немає.

Зауважується, що за транспортування російського газу своєю територією Україна отримує майже $3 млрд на рік. А його припинення не тільки призведе до втрат валюти, а й створить ризики для секторів економіки, які з цим пов'язані, і поставить під питання забезпечення України газом загалом.

"Згідно з припущеннями НБУ до базового сценарію макроекономічного прогнозу обсяг транзиту може скоротитися з приблизно 90 млрд куб. м у 2019 році до 50 млрд куб. м у 2020 році та до 30 млрд куб. м з 2021 року. Прямі втрати економіки, якщо порівняти з обсягами транзиту на рівні 2019 року, становитимуть 0,6% ВВП у 2020 році і 0,9% ВВП у 2021 році та надалі. Однак розглядаються й альтернативні сценарії, які передбачають як вищі, так і нижчі обсяги транзиту", – йдеться в прогнозі НБУ.

У НБУ підрахували втрати України без транзиту газу

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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