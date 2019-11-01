Росія зупинить транзит газу через Україну: названа сума збитків

Газопроводи в обхід України, які будує Росія, здатні найближчими роками повністю замінити українську ГТС. Через це вже у 2020 році Україна може втратити 0,6% ВВП, а в 2021 – 0,9%.
Про це йдеться в щоквартальному Інфляційному звіті за жовтень 2019 року, який опубліковано на сайті НБУ. Там зазначають, що переговори щодо нового контракту тривають і визначеності ні щодо строків, ані обсягів транзиту на сьогодні немає.
Зауважується, що за транспортування російського газу своєю територією Україна отримує майже $3 млрд на рік. А його припинення не тільки призведе до втрат валюти, а й створить ризики для секторів економіки, які з цим пов'язані, і поставить під питання забезпечення України газом загалом.
"Згідно з припущеннями НБУ до базового сценарію макроекономічного прогнозу обсяг транзиту може скоротитися з приблизно 90 млрд куб. м у 2019 році до 50 млрд куб. м у 2020 році та до 30 млрд куб. м з 2021 року. Прямі втрати економіки, якщо порівняти з обсягами транзиту на рівні 2019 року, становитимуть 0,6% ВВП у 2020 році і 0,9% ВВП у 2021 році та надалі. Однак розглядаються й альтернативні сценарії, які передбачають як вищі, так і нижчі обсяги транзиту", – йдеться в прогнозі НБУ.
У НБУ підрахували втрати України без транзиту газу
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.
Пізніше Росія заявила, що готова зберегти транзит газу через Україну після 2019 року, але тільки "на економічно рентабельних умовах".
"Нафтогаз" вже приступив до реалізації "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".
2 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія підпише контракт на транзит газу з Україною, якщо та до кінця 2019 року імплементує європейське енергетичне законодавство.
У Брюсселі в понеділок, 28 жовтня, відбулася тристороння зустріч України, Росії та Європейської комісії щодо транзиту російського газу.
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