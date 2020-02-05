Популярний український магазин косметики приховав свій бізнес у Росії

Популярний український сайт косметики MakeUp викрили у приховуванні своєї присутності на російському ринку.
Про це на своїй Facebook-сторінці написала Уляна Пчьолкіна. Кілька років MakeUp працює за кордоном – у країнах ЄС, ближнього зарубіжжя, а з 2017 року і в Росії. У кожній країні свій власний сайт магазину – загалом вони однакові. Проте є одна деталь, яка відрізняє сайти магазину в Польщі, Італії чи Білорусі від російського і українського сайтів.
Так, внизу кожного сайту вказані всі країни, де працює їхній магазин. Однак на українському у списку відсутня Росія, а на російському – Україна. Тоді як на тому ж польському сайті у списку є обидві країни – і Росія, і Україна.
"MakeUp, а на українському сайті поставити Росію у списку сц*котно, чи ви реально вважаєте українців лохами?", – обурилася Пчьолкіна.
Зазначимо, що у колцентрі сайту OBOZREVATEL сказали звертатися по коментарі можна лише після заповнення письмової форми на їхній сторінці. Ми відправимо запит, щоб розібратися в ситуації і будемо тримати цю тему під контролем.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в одному з українських інтернет-магазинів, які торгують товарами для дітей різного віку, продають іграшки із символікою країни-агресора – Росії.
Український сайт MAKEUP
Російський сайт MAKEUP
Польський сайт MAKEUP
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