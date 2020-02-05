Популярний український магазин косметики приховав свій бізнес у Росії

Популярний український сайт косметики MakeUp викрили у приховуванні своєї присутності на російському ринку.

Про це на своїй Facebook-сторінці написала Уляна Пчьолкіна. Кілька років MakeUp працює за кордоном – у країнах ЄС, ближнього зарубіжжя, а з 2017 року і в Росії. У кожній країні свій власний сайт магазину – загалом вони однакові. Проте є одна деталь, яка відрізняє сайти магазину в Польщі, Італії чи Білорусі від російського і українського сайтів.

Так, внизу кожного сайту вказані всі країни, де працює їхній магазин. Однак на українському у списку відсутня Росія, а на російському – Україна. Тоді як на тому ж польському сайті у списку є обидві країни – і Росія, і Україна.

"MakeUp, а на українському сайті поставити Росію у списку сц*котно, чи ви реально вважаєте українців лохами?", – обурилася Пчьолкіна.

Зазначимо, що у колцентрі сайту OBOZREVATEL сказали звертатися по коментарі можна лише після заповнення письмової форми на їхній сторінці. Ми відправимо запит, щоб розібратися в ситуації і будемо тримати цю тему під контролем.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в одному з українських інтернет-магазинів, які торгують товарами для дітей різного віку, продають іграшки із символікою країни-агресора – Росії.

Український сайт MAKEUP

Російський сайт MAKEUP

Польський сайт MAKEUP

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!