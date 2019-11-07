Стрибка не буде? У МВФ дали несподіваний прогноз щодо ВВП України

У Міжнародному валютному фонді спрогнозували, що у 2019-2020 роках зростання ВВП України складе 3%, а у 2021 році трохи прискориться – до 3,1%.

Про це йдеться у листопадовому прогнозі Regional Economic Outlook: Europe, який опубліковано на сайті МВФ. У сусідній Білорусі, згідно із прогнозом, ВВП за підсумками 2019 року зросте на 1,3%, а далі буде сповільнюватися – до 0,3% і 0,1% у наступні два роки.

У Росії, як передбачається, в 2019 році ВВП зросте на 1,1%, у 2020-му – на 1,9%, у 2021-му – на 2%.

Яким буде зростання ВВП в Україні МВФ

Що стосується інфляції в Україні, то в МВФ вважають, що вона падатиме. За підсумками 2019 року вона становитиме 8,7%, а далі піде на зниження: 5,9% у 2020 році, і 5,3% – у 2021-му.

Для Росії, згідно прогнозу, показники інфляції такі: 4,7% у 2019 році, 3,5% – у 2020-му, 3,9% – у 2021-му.

Яка очікується інфляція в Україні МВФ

В Україні виросте ВВП

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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