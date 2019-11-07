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7 листопада • оновлено в 10:53
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Стрибка не буде? У МВФ дали несподіваний прогноз щодо ВВП України

1.1т Читати матеріал російською

У Міжнародному валютному фонді спрогнозували, що у 2019-2020 роках зростання ВВП України складе 3%, а у 2021 році трохи прискориться – до 3,1%.

Про це йдеться у листопадовому прогнозі Regional Economic Outlook: Europe, який опубліковано на сайті МВФ. У сусідній Білорусі, згідно із прогнозом, ВВП за підсумками 2019 року зросте на 1,3%, а далі буде сповільнюватися – до 0,3% і 0,1% у наступні два роки.

У Росії, як передбачається, в 2019 році ВВП зросте на 1,1%, у 2020-му – на 1,9%, у 2021-му – на 2%.

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Яким буде зростання ВВП в Україні

Яким буде зростання ВВП в Україні

МВФ

Що стосується інфляції в Україні, то в МВФ вважають, що вона падатиме. За підсумками 2019 року вона становитиме 8,7%, а далі піде на зниження: 5,9% у 2020 році, і 5,3% – у 2021-му.

Для Росії, згідно прогнозу, показники інфляції такі: 4,7% у 2019 році, 3,5% – у 2020-му, 3,9% – у 2021-му.

Яка очікується інфляція в Україні

Яка очікується інфляція в Україні

МВФ

В Україні виросте ВВП

В Україні виросте ВВП

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що завдання уряду – збільшити темпи зростання ВВП до 5% у наступному році і до 7% – з 2021 року.

  • Його розкритикував економіст Олександр Пасхавер. Він вважає, що Україна не зможе щороку збільшувати ВВП до 7%, незважаючи на обіцянку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. За його словами, економічне зростання в Україні збережеться в межах 3-4%.

  • За прогнозом Світового банку, у 2020 році ВВП України зросте на 3,4%. А у 2021 році зростання української економіки може прискоритися – до 3,8% на рік.

  • Міжнародний валютний фонд покращив прогноз зі зростання ВВП України у 2019-2022 роках.

  • Кабінет міністрів хоче затвердити прогноз, згідно з яким зростання внутрішнього валового продукту (ВВП) України у 2020 році очікується на рівні 3,7%.

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Тема
Економіка України: прогнози
Місце
Україна
Теги
МВФ інфляція
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Шо ? Скачка нэ будэ??Це зрада ! МВФ мацкали купили! Упоротые уверены шо будет не 40% росту,а все 80% за пять рокив.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А если кредит не дадут, сколько % будет ВВП? И вообще ВВП в украине надо отменить, потому что это инициалы Путина)))))
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фил филька
фил филька
3,0 рост ввп при инфляции 8,7. украинские экономисты что скажете?)
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