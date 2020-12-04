Країни ОПЕК + домовились із приводу видобутку нафти 2021 року: що вирішили

Країни ОПЕК + домовилися ослабити скорочення обсягів видобутку нафти на 25%, збільшивши видобуток на 500 тис. барелів на добу з січня 2021 року. Угода діятиме протягом двох років – до кінця квітня 2022 року.

Як повідомляє Bloomberg, протягом цього періоду країни-члени ОПЕК + будуть поступово збільшувати видобуток. При цьому умови угоди альянс буде переглядати щомісяця.

Відзначається, при ухваленні рішення про збільшення видобутку нафти, цей показник не повинен перевищувати 500 тис. барелів/добу на місяць.

Як очікується, протягом 2021 року обсяг видобутку збільшиться на 2 млн барелів на добу. Темпи збільшення залежатимуть від відновлення попиту на нафту, який буде рости з ослабленням карантинних обмежень в світі.

Після оприлюднення рішення ОПЕК + нафта марки Brent подорожчала до 50 доларів за барель, тоді як 3 грудня її вартість знизилася на 0,3% до 48 доларів за барель.

"Подивимося, як відповість ринок, але я не думаю, що подібне рішення матиме значний вплив на ринок нафти. Сумніваюся, що ціни підуть вниз, оскільки 500 тисяч барелів – показник невеликий і лише на місяць", – сказав міністр нафти Ірану Біжан Зангане, передає профільне агентство Shana.

Зазначимо, що жорсткі заходи щодо видобутку знадобилися через серйозне падіння цін на нафту. Воно почалося в кінці лютого 2020 року, коли пандемія коронавірусу дісталася Європи.

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