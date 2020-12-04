Країни ОПЕК + домовились із приводу видобутку нафти 2021 року: що вирішили
Країни ОПЕК + домовилися ослабити скорочення обсягів видобутку нафти на 25%, збільшивши видобуток на 500 тис. барелів на добу з січня 2021 року. Угода діятиме протягом двох років – до кінця квітня 2022 року.
Як повідомляє Bloomberg, протягом цього періоду країни-члени ОПЕК + будуть поступово збільшувати видобуток. При цьому умови угоди альянс буде переглядати щомісяця.
Відзначається, при ухваленні рішення про збільшення видобутку нафти, цей показник не повинен перевищувати 500 тис. барелів/добу на місяць.
Як очікується, протягом 2021 року обсяг видобутку збільшиться на 2 млн барелів на добу. Темпи збільшення залежатимуть від відновлення попиту на нафту, який буде рости з ослабленням карантинних обмежень в світі.
Після оприлюднення рішення ОПЕК + нафта марки Brent подорожчала до 50 доларів за барель, тоді як 3 грудня її вартість знизилася на 0,3% до 48 доларів за барель.
"Подивимося, як відповість ринок, але я не думаю, що подібне рішення матиме значний вплив на ринок нафти. Сумніваюся, що ціни підуть вниз, оскільки 500 тисяч барелів – показник невеликий і лише на місяць", – сказав міністр нафти Ірану Біжан Зангане, передає профільне агентство Shana.
Зазначимо, що жорсткі заходи щодо видобутку знадобилися через серйозне падіння цін на нафту. Воно почалося в кінці лютого 2020 року, коли пандемія коронавірусу дісталася Європи.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Видання Investing.com 3 грудня повідомило, члени Організації експортерів нафти (ОПЕК +) не змогли домовитися з приводу необхідності продовження рекордного скорочення видобутку нафти в 2021 році, встановленого ще під час першої хвилі пандемії COVID-19. У результаті світові ціни на нафту еталонних марок пішли на зниження.
У березні 2020 року країни-учасники Організації експортерів нафти (ОПЕК+) не змогли продовжити домовленість щодо видобутку. В результаті ціни на нафту обвалилися більш ніж удвічі з початку року і побили рекорди 18-річної давнини.
Країни ОПЕК + в підсумку домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобутку нафти – на 9,7 млн барелів на добу. Угода набула чинності 1 травня.
На початку листопада видання Wall Street Journal повідомило, що в світі через новий коронавірусний локдаун знову почав падати попит на нафту. Саудівська Аравія та інші члени ОПЕК стали обговорювати нові можливі скорочення видобутку.
Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що вартість нафти до 2025 року виросте до 71 доларів за барель, до 2030 року – до 76 доларів за барель, а до 2040 року – до 85 доларів за барель.