Страйк на "Арселор Міттал": журналіст спрогнозував, чим усе закінчиться

Страйк робітників на найбільшому металургійному комбінаті України "Ареселор Міттал" в Кривому Розі повинен піти на користь підприємству, оскільки є цілком логічним кроком, з огляду на масу тих проблем які накопичилися за 13 років після приватизації активу.

Однак для позитивного результату ще належить напрацювати та ухвалити зважене рішення, яке не залишить в програші ні власників компанії, ні її співробітників, пише журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, через страйк на "Ареселор Міталл" 25 травня підприємство навіть має намір відвідати його власник, мільярдер Лакшмі Міттал. Крім того, він планує зустрітися з політичним керівництвом України через побоювання повної зупинки меткомбінату. Що стосується генерального директора Парамжіта Калона, то він знаходиться у Казахстані і намагається керувати ліквідацією кризи з-за кордону.

Бутусов задзначає, що головною причиною страйку стала вимога профспілок підвищити зарплату працівникам, з огляду на той факт, що у 2017 році чистий прибуток підприємства істотно зріс у порівнянні з попереднім роком - понад 5 млрд грн і більше 2 млрд грн відповідно.

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"На "Арселор" працює 20 630 осіб із середньою зарплатою у 2018 році в 14 тис. грн на місяць. "Арселор" планував направити $400 млн, отриманих з прибутку у 2018 році, на модернізацію виробництва, але профспілки вимагають спрямувати кошти на підвищення зарплат. Профспілки "Арселору" вимагають підвищення зарплати з нинішніх 14 тис. грн до 1 тис. євро - близько 30 тис. гривень. Тобто в два рази", - пояснив журналіст.

Однак, незважаючи на напруженість ситуації, Бутусов впевнений, що вона не тільки розкрила наявні проблеми, а й показала нові можливості, які стануть доступними після вирішення всіх складних питань.

Перш за все, пише журналіст, керівництву слід звернути увагу на той факт, що "Арселор Міттал", навіть незважаючи на отриманий прибуток, знаходиться не в кращому стані, адже у 2017 році у нього істотно впало виробництво. При цьому комбінат наростив дебіторську заборгованість на 34,7% - до майже 23 млрд гривень. Це свідчить про те, що прибуток отриманий у де-факто кризових умовах, і, як наслідок, спрямування коштів замість модернізації виробництва на зарплати - проблема для менеджменту компанії.

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Другою серйозною проблемою, яка потребує негайного вирішення, є налагодження роботи з колективом підприємства. Так, нинішня криза не є раптовою, подібні прецеденти вже були, і відносини між профспілками та менеджментом із моменту приватизації були далекі від оптимальних, зазначає Бутусов.

"Про тих, хто керує профспілками, є чимало критичної інформації, це незмінні люди, але об'єктивно, питання підняття соціальних стандартів - слушне, робочі мають право його піднімати і відстоювати", - підкреслив він.

Третій проблемний момент, на його думку, - це відсутність системних відносин "Арселор Міттала" з місцевою владою, профспілками і суспільством. Більш того, з усіма структурами контролю та місцевою владою компанія взагалі конфліктує.

"В результаті саме "Арселор Міттал" платить найвищі штрафи, найвищі місцеві податки у порівнянні з місцевими підприємствами. З іншого боку, "Арселор Міттал", на відміну від українських металургійних підприємств, стоїть осторонь від корупційних схем, і є найпрозорішим і відповідальним платником податків, який задає стандарти всієї галузі і є одним з важливих джерел валютної виручки для держави в цілому", - додав Бутусов.

Останнім і, по суті, найважливішим питанням, що вимагає реакції від керівництва меткомбінату, є підвищення зарплат співробітникам. За інформацією Бутусова, ряд металургійних підприємств у Кривому Розі вже поспішили укласти договори зі своїми колективами про підвищення до кінця року зарплат для певних категорій працівників до 800 євро. Аналогічним чином повинні діяти і на "Ареселор Міталл", однак його керівництво уникає переговорів і бачить проблему в зовсім іншому - індійський менеджмент переконаний, що ймовірна зупинка підприємства - це проблема, яка пов'язана не з невдоволенням людей оцінкою їх праці керівництвом, а з Україною в цілому та її інвестиційним кліматом.

"Менеджмент заявляє, що на підприємстві найвищі соціальні стандарти в металургії. Що теж є позиція. У цілому даний страйк має піти "Арселор Міттал" на користь і вирішити тривалий конфлікт в колективі. Криза на підприємстві справжня, гостра, ризик зупинки одного з найбільших експортних підприємств досить великий, і проблеми, які накопичилися за 13 років після приватизації, великі. Будь-хто може програти, потрібна модель виходу з кризи. Якої поки немає. Будемо спостерігати за ситуацією, сподіваюся, буде знайдено компроміс і налагоджена адекватна комунікація", - підсумував Бутусов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на "Арселор Міттал" також заявили, що через різке зниження обсягів виробництва підприємству вперше за 12 років загрожує банкрутство.