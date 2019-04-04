"Стане заручником Росії": США попередили Європу про загрози газопроводу Путіна

Сполучені Штати вважають, що реалізація проекту "Північний потік-2" щодо поставок російського газу до Німеччини зробить німецьку економіку заручником Кремля.

"Ми не можемо гарантувати захисту Заходу, якщо наші союзники стають все більш залежними від Росії. Якщо Німеччина продовжить реалізацію трубопроводу "Північний потік-2", як сказав президент Дональд Трамп, це в буквальному сенсі зробить німецьку економіку заручником Росії", — заявив американський віце-президент Майк Пенс, виступаючи в Атлантичній раді, передають "РИА Новости".

Він нагадав, що в рамках НАТО потрібно, щоби внесок у загальну безпеку робили всі союзники. Віце-президент США знову піддав критиці політику Німеччини, яка досі ще не витрачає 2% від ВВП на оборону, як домовилися країни альянсу.

"Це просто неприйнятно для найбільшої європейської економіки продовжувати ігнорувати загрозу російської агресії і нехтувати власною безпекою і нашою спільною безпекою на такому рівні. Це неправильно для Німеччини дозволяти собі ставати енергетично залежною від Росії", — наголосив Пенс.

Водночас глава відділу політичного планування Держдепартаменту США Кайрон Скіннер повідомила, що адміністрація Трампа не перестане переконувати Німеччину змінити свою позицію щодо російського газопроводу, передає РИА ФАН.

"Ми пропонуємо країнам ставити свої національні інтереси на перше місце, однак це не означає, що ми не можемо намагатися переконувати наших союзників думати інакше про свої інтереси або ж вибудовувати свої інтереси згідно зі спільними викликами", — резюмувала вона.

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн — через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проект оцінюють у 9,5 мільярда євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів — 4,75 мільярда євро.

​Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 лютого стало відомо, що Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проекту "Північний потік-2".

13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення Газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проекту поправок, розробленого Німеччиною та Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.

21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до Газової директиви, які зачіпають "Північний потік-2". Йдеться про компромісний варіант поправок, які передбачають посилення вимог до нового проекту російського газового монополіста "Газпрому". Водночас зміни до блокування "Північного потоку-2" не призведуть.

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