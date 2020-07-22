Стало відомо, як карантин вдарив по українських кафе і ресторанах

Після відновлення повноцінної роботи 54 % українських кафе і ресторанів просіли у виручці порівняно з липнем минулого року, а в половини з них – спад на 30 % і більше.

Про це свідчать дані дослідження компанії з автоматизації кафе, ресторанів і магазинів Poster.

Для вибірки було взято заклади, які працюють понад три роки. Щоб оцінити наскільки великий вплив карантину на виручку, рік до року було проаналізовано обсяг продажів у цих закладах у 2018–2019 роках.

"Виявилося, що всього 17 % закладів у липні 2019 року порівняно з липнем 2018 року зафіксували спад виручки, тільки 6 % з них просіли на 30 % і більше. У 2020 році порівняно з 2019 роком ці показники – 54 % і 28 % відповідно", – сказано в дослідженні.

Також сповільнилося зростання виручки. Якщо в липні 2019 року порівняно з липнем 2018 року вона зросла на 46 %, то в липні 2020 року цей показник в закладах виявився всього на 3 % вищим, ніж у липні 2019 року. Тобто зростання виручки в закладах сповільнилося більш ніж у 15 разів.

При цьому в компанії зазначили, що зростання виручки не означає зростання прибутку. Наприклад, ресторани могли втратити на комісійних для сервісів доправлення.

Як змінилась виручка ресторанів і кафе Poster

Незважаючи на зниження виручки, після відновлення повноцінної роботи 81 % закладів громадського харчування змогли зберегти або підвищити свій середній чек порівняно з торішнім липнем.

Як змінився середній чек у закладах Poster

"Відсутність різкого спаду середнього чека в цьому році може бути пов'язанр зі змінами в поведінці гостей. Люди стали ходити в кафе і ресторани рідше, але зате в улюбленому закладі відразу задовольняти всі свої бажання", – пояснили автори дослідження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві з 6 липня ресторанам, закладам громадського харчування, кінотеатрам і театрам дозволили працювати після 22-ї години в межах послаблення карантину.