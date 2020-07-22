Стало відомо, як карантин вдарив по українських кафе і ресторанах

Після відновлення повноцінної роботи 54% українських кафе і ресторанів просіли по виручці в порівнянні з липнем минулого року, а у половини з них – спад на 30% і більше.

Про це свідчать дані дослідження компанії по автоматизації кафе, ресторанів і магазинів Poster.

Для вибірки було взято заклади, які працюють понад три роки. Щоб оцінити наскільки великий вплив карантину на виручку рік до року також було проаналізовано обсяг продажів в цих закладів в 2018 – 2019 роках.

"Виявилося, всього 17% закладів в липні 2019 року в порівнянні з липнем 2018 року зафіксовали спад виручки, тільки 6% з них просіли на 30% і більше. У 2020 році в порівнянні з 2019 роком ці показники – 54% і 28% відповідно", – сказано в дослідженні.

Також сповільнилося зростання виручки. Якщо в липні 2019 року в порівнянні з липнем 2018 року вона зросла на 46%, то в липні 2020 року цей показник в закладах виявився всього на 3% вищим, ніж в липні 2019 року. Тобто зростання виручки у закладів сповільнилося більш ніж в 15 разів.

При цьому, в компанії відзначили, що зростання виручки не означає зростання прибутку. Наприклад, ресторани могли втратити на комісійних для сервісів доставки.

Як змінилась виручка ресторанів і кафе Poster

Незважаючи на зниження виручки, після відновлення повноцінної роботи 81% закладів громадського харчування змогли зберегти або підвищити свій середній чек в порівнянні з торішнім липнем.

Як змінився середній чек у закладах Poster

"Відсутність різкого спаду середнього чека в цьому році може бути пов'язана зі змінами в поведінці гостей. Люди стали ходити в кафе і ресторани рідше, але зате в улюбленому закладі відразу задовольняти всі свої бажання", – пояснили автори дослідження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві з 6 липня ресторанам, закладам громадського харчування, кінотеатрів і театрам дозволили працювати після 22-ї години в межах ослаблення карантину.