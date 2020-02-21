Евакуація українців з Уханю: скільки витратили з бюджету

Евакуація українців з китайського міста Ухань обійшлася бюджету в 4,5 мільйона гривень.

Про це свідчать результати тендеру Мінінфраструктури в системі ProZorro. Переможець – авіакомпанія SkyUp.

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Евакуація українців з Ухань інформатор

Судячи з опублікованих документів, SkyUp була єдиним учасником торгів, який зважився відправити борт в регіон, охоплений епідемією коронавірусу.

При цьому послугу авіакомпанія надавала "авансом" – гроші їй будуть зараховані протягом 30 днів після польоту.

Тендер на евакуацію українців

Тендер на евакуацію українців

Як повідомляв OBOZREVATEL, літак з евакуйованими з Китаю приземлився у четвер, 20 лютого, в Харкові. Звідти пасажирів відвезли в медцентр "Нові Санжари".

Місцеві жителі влаштували зіткнення з Нацгвардією і заблокували будівлю, щоб туди ніхто не потрапив.

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