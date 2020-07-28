Стало відомо, скільки заробить бюджет, якщо скасують торги щодо готелю "Дніпро"

Якщо Фонд держмайна скасує угоду про приватизацію київського готелю "Дніпро", бюджет України все одно отримає 8 млн гривень.

Підставою для скасування тендера може стати російське походження грошей (1,1 млрд гривень), які запропонувала компанія-переможець "Смартленд". Про це сказав заступник голови Фонду держмайна Тарас Єлейко в коментарі "Стране".

"У випадку, якщо ми не підпишемо договір з покупцем, на користь держави все одно надійде гарантійний внесок – в даному випадку це 8 млн грн. Теж сума немаленька", – сказав Єлейко.

За його словами, термін перевірки переможця закінчується 29 липня.

"Якщо з'ясується, що покупець відповідає вимогам закону, ми будемо підписувати з ним протокол і рухатися далі. Якщо з'являться факти невідповідності закону – тоді право на покупку готелю перейде до другого учасника", – пояснив заступник голови ФДМ.

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