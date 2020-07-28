Стало відомо, скільки заробить бюджет, якщо скасують торги щодо готелю "Дніпро"
Якщо Фонд держмайна скасує угоду про приватизацію київського готелю "Дніпро", бюджет України все одно отримає 8 млн гривень.
Підставою для скасування тендера може стати російське походження грошей (1,1 млрд гривень), які запропонувала компанія-переможець "Смартленд". Про це сказав заступник голови Фонду держмайна Тарас Єлейко в коментарі "Стране".
"У випадку, якщо ми не підпишемо договір з покупцем, на користь держави все одно надійде гарантійний внесок – в даному випадку це 8 млн грн. Теж сума немаленька", – сказав Єлейко.
За його словами, термін перевірки переможця закінчується 29 липня.
"Якщо з'ясується, що покупець відповідає вимогам закону, ми будемо підписувати з ним протокол і рухатися далі. Якщо з'являться факти невідповідності закону – тоді право на покупку готелю перейде до другого учасника", – пояснив заступник голови ФДМ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
16 липня Фонд держмайна в межах приватизації продав готель "Дніпро" в Києві за 1 млрд 111 млн гривень компанії "Смартленд", яка перемогла в аукціоні.
Пізніше ЗМІ дізналися, що компанію "Смартленд" заснував професійний гравець у покер Ванхапелто Петтері.
За даними ЗМІ, реальними власниками готелю "Дніпро" може бути група російських бізнесменів.
Пізніше у Фонді держмайна заявили, що проданий готель "Дніпро" за законом не може дістатися росіянину. Якщо переможцем виявиться громадянин РФ або кошти матимуть російське походження, то торги скасують.
23 липня стало відомо, що перемогу в аукціоні за готель "Дніпро" здобули не росіяни олігархи, а українські айтішники, які хочуть перетворити його в перший кіберспортивний готель в світі, повністю підготовлений для таких івентів.
Готель "Дніпро" на вулиці Хрещатик в Києві за 1,1 млрд грн купила нібито українська компанія. При цьому офіційний власник змінився всього за півтора місяці до аукціону, попередній власник пов'язаний з гральним бізнесом, а той, хто видає себе за нового інвестора, отримував гроші від російського олігарха. Крім того, нові власники можуть бути пов'язані з російським айтішником, який розробляє технології для спецслужб РФ.