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Стало відомо, скільки заробить бюджет, якщо скасують торги щодо готелю "Дніпро"

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Ринки та компанії
9,8 т.
Стало відомо, скільки заробить бюджет, якщо скасують торги щодо готелю 'Дніпро'

Скільки отримає бюджет, якщо ФДМ скасує приватизацію готелю "Дніпро". колаж Обозревателя

Якщо Фонд держмайна скасує угоду про приватизацію київського готелю "Дніпро", бюджет України все одно отримає 8 млн гривень.

Підставою для скасування тендера може стати російське походження грошей (1,1 млрд гривень), які запропонувала компанія-переможець "Смартленд". Про це сказав заступник голови Фонду держмайна Тарас Єлейко в коментарі "Стране".

"У випадку, якщо ми не підпишемо договір з покупцем, на користь держави все одно надійде гарантійний внесок – в даному випадку це 8 млн грн. Теж сума немаленька", – сказав Єлейко.

За його словами, термін перевірки переможця закінчується 29 липня.

"Якщо з'ясується, що покупець відповідає вимогам закону, ми будемо підписувати з ним протокол і рухатися далі. Якщо з'являться факти невідповідності закону – тоді право на покупку готелю перейде до другого учасника", – пояснив заступник голови ФДМ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Українаприватизація держмайнаприватизаціяФонд державного майна України
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