Стало відомо, коли "Укрзалізниця" повністю відновить рух поїздів

"Укрзалізниця" вже у серпні готова відновити повноцінне пасажирське сполучення по всій території України за умови, що покращиться епідемічна ситуація.

Про це заявив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик, йдеться у повідомленні на сайті компанії у п'ятницю, 10 липня. За його словами, компанія вже відновила третину поїздів далекого сполучення та приміських.

"Наразі в Україні карантин продовжено до 31 липня. Сподіваємося, що в серпні кількість захворювань на коронавірус піде на спад і ми зможемо повноцінно відновити залізничне сполучення з усіма регіонами", – розповів Юрик.

Заходи безпеки

Також керівник "УЗ" закликав пасажирів дотримуватися санітарних норм під час подорожей залізничним транспортом та перебування на вокзалах.

"Ми сподіваємося на свідоме ставлення наших пасажирів та відповідальність. Найбільше порушень санітарних норм ми фіксуємо в приміських поїздах. Якщо пасажири не реагують на наші зауваження, ми вимушені викликати працівників поліції", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на шість поїздів далекого прямування в напрямках морських курортів.