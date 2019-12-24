Стало відомо, коли Україна підпише газовий контракт з Росією

Контракт з Росією про транзит газу через територію України може бути підписаний вже 27 грудня.

Про це в Facebook повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко. Він розповів, що в четвер, 26 грудня, представники "Нафтогазу" і "Газпрому" зустрінуться, щоб остаточно сформулювати умови угод.

"Кожна сторона має свої проекти договорів, а ось підписати потрібно тільки один комплект. Власне, 26 грудня ми і будемо працювати над спільним варіантом... Сподіваємося, що нам вдасться узгодити умови договорів і завершити цей процес вже в п'ятницю, 27 грудня. Але якщо буде така необхідність, робота триватиме і на вихідних", – написав Вітренко.

"Ще раз підкреслю, що загальний варіант не означає, що передбачаються суцільні поступки з нашого боку. Ми ні в якому разі не дамо поступитися національними інтересами України", – додав він.

Україна і Росія домовилися про новий контракт на транзит газу

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський "Газпром" після декількох місяців переговорів уклав з українським "Нафтогазом" новий контракт на транзит газу. Його уклали на 5 років з можливістю продовження ще на 10 років.

За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, ціна на газ для українців цієї зими збільшуватися не буде.

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