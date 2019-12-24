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24 грудня • оновлено в 19:27
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Стало відомо, коли Україна підпише газовий контракт з Росією

3.7т
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Контракт з Росією про транзит газу через територію України може бути підписаний вже 27 грудня.

Про це в Facebook повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко. Він розповів, що в четвер, 26 грудня, представники "Нафтогазу" і "Газпрому" зустрінуться, щоб остаточно сформулювати умови угод.

"Кожна сторона має свої проекти договорів, а ось підписати потрібно тільки один комплект. Власне, 26 грудня ми і будемо працювати над спільним варіантом... Сподіваємося, що нам вдасться узгодити умови договорів і завершити цей процес вже в п'ятницю, 27 грудня. Але якщо буде така необхідність, робота триватиме і на вихідних", – написав Вітренко.

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"Ще раз підкреслю, що загальний варіант не означає, що передбачаються суцільні поступки з нашого боку. Ми ні в якому разі не дамо поступитися національними інтересами України", – додав він.

Україна і Росія домовилися про новий контракт на транзит газу

Україна і Росія домовилися про новий контракт на транзит газу

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський "Газпром" після декількох місяців переговорів уклав з українським "Нафтогазом" новий контракт на транзит газу. Його уклали на 5 років з можливістю продовження ще на 10 років.

За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, ціна на газ для українців цієї зими збільшуватися не буде.

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Автор
Кирило Лютий
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Николенко Саша
Николенко Саша
Вообще не верю, что контракт подписан будет в ближайшее время. Слишком мало времени на слишком большой список (в подписанном Протоколе) дел, которые необходимо завершить.
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филя филя
филя филя
эй двуличные упороши, вас не колбасит что агрессор бабло зарабатывает благодаря вам? газпром бюджет рф пополняет. в том числе и военный. как вам кровавый газ качается? или он теперь и не кровавый вовсе?)))
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филя филя
филя филя
согласно данным ООН вы замочили (гражданские + ополчение) порядка 9 тысяч донбассцев. и при этом вы россию обвиняете в агрессии и газ у нее качаете. двуличные мрази.
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Хозяева с Вашингтона не прикажут, значит не подпишут. США нужно свой газ Европе втюхать)
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