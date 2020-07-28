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Стало відомо, хто може очолити "Укрзалізницю"

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Ринки та компанії
7,9 т.
Укрзалізниця

Стали відомі прізвища кандидатів на посаду голови "Укрзалізниці". Колаж Обозревателя

Став відомий "короткий список" кандидатів на посаду голови "Укрзалізниці". Серед претендентів – чотири українці і два іноземці.

За прогнозами Кабмін може призначити нового очільника УЗ через 2-3 тижні, йдеться у матеріалі "Економічної правди".

Якуб Карновскі

Якуб Карновскі parkiet.com

Серед кандидатів на посаду поляк Якуб Карновскі, який наразі входить до наглядової ради "Укрпошти". У 2012-2015 роках він очолював "Польську державну залізницю" (РКР).

"За часів його роботи рівень задоволеності послугами PKP Intercity зріс до 64%, пасажиропотік демонстрував позитивну динаміку. Карновскі також відповідав за приватизацію РКР Cargo і в жовтні 2013 року успішно вивів перевізника на Варшавську фондову біржу. Наразі РКР володіє 33% акцій РКР Cargo. До цього Карновскі працював у фінансовій сфері", – наводить дані сайт.

Петро Чернишов

Петро Чернишов "Економічна правда"

Також у списку Петро Чернишов відомий як колишній керівник "Київстару". Трудову діяльність він почав у 1990 роках у міжнародній компанії ABB (Asea Brown Boveri), яка спеціалізується на електротехніці. У 1999 році менеджер перейшов у пивоварну галузь – очолив український підрозділ Carlsberg.

У червні 2014 року Чернишов став президентом "Київстару", звідки був звільнений у липні 2018 року.

Іван Юрик

Іван Юрик "Укрзалізниця"

Також розглядається кандидатура чинного в. о. голови правління "Укрзалізниці" Івана Юрика, який почав працювати в компанії за часів Євгена Кравцова і вважався близьким до останнього. З червня 2018 року по червень 2019 року Юрик був членом наглядової ради "Укрзалізниці", а з червня 2019 року увійшов до складу правління компанії.

До цього він працював у Мінфіні й Офісі залучення та підтримки інвестицій уряду.

Владімір Владіміров

Владімір Владіміров BgNews

Ще один іноземець у списку - болгарин Владімір Владіміров, який очолював "Болгарську залізницю" і за п'ять років зробив її прибутковою. Серед своїх ключових переваг він назвав багаторічний досвід реструктуризації залізниць, що "допоможе йому реформувати УЗ".

Володимир Жмак

Володимир Жмак "Думская"

Також серед кандидатів є Володимир Жмак – член наглядової ради аеропорту "Бориспіль". У 2015-2016 роках працював першим заступником голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі. До цього він обіймав керівні посади в групі ТНК-BP, яка входила до списку десяти найбільших приватних нафтових компаній у світі за обсягами видобутку нафти.

Менеджер також був радником президента "Київстару" – відповідав за розвиток нових напрямків бізнесу. Упродовж семи років він входив до наглядової ради цієї компанії.

Олександр Перцовський

Олександр Перцовський ЦТС

Ще один український топ-менеджер, якого розглядають як потенційного голову УЗ, Олександр Перцовський працює першим заступником гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського. Перцовський також брав участь у конкурсі на посаду голови "Укрпошти", однак посів друге місце. Раніше він обіймав посаду керівника з розвитку бізнесу в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні компанії DHL

Також він управляв проєктами трансформації логістичних операцій для глобальних компаній у сфері ритейлу, фармацевтики, автоіндустрії у різних країнах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 квітня уряд звільнив Желько Марчека з посади виконувача обов'язків голови правління "Укрзалізниці" (УЗ) і виключив його зі складу членів правління. Тимчасово виконувати обов'язки голови правління УЗ призначили Івана Юрика.

За пошуки нового голови "Укрзалізниця" заплатить міжнародній компанії з пошуку керівного персоналу Boyden 837 тисяч гривень.

УкраїнаУкрзалізниця
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