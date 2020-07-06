Стало відомо, в яких країнах заробітчани найактивніше шукали роботу на карантині

Українські заробітчани в період карантину з березня по червень найбільше цікавилися вакансіями від роботодавців із Польщі, Чехії й Німеччини.

Водночас активність трудових мігрантів у цьому порівняно з весною минулого року впала на 60%. Про це OBOZREVATEL повідомили у пресслужбі компанії з пошуку роботи Jooble.

"Так, у Польщі найбільше наших співвітчизників цікавили пропозиції щодо роботи різноробочими, пакувальниками, сортувальниками, збирачами ягід і логістами. У Німеччині найчастіше шукали роботу доглядальницями, медсестрами, мулярами, IT-фахівцями та будівельниками. У Чехії ж найпривабливішими вакансіями для українців стали водії категорії "В", швачки, покоївки, будівельники та медсестри", – йдеться в повідомленні.

Яких фахівців шукають роботодавці

У компанії відзначили, що реальна пропозиція за кордоном дещо відрізняється від тієї, яку шукали українці.

Яку роботу пропонували в Польщі:

пакувальники;

водії;

робітники на автозаводи;

фасувальники;

будівельники.

Яку роботу пропонували в Німеччині:

доглядальниці;

покрівельники;

збирачі полуниці;

фахівці напряму Java-Development;

бетонники-опалубники.

Яку роботу пропонували в Чехії:

різнороби на склади, фабрики й заводи;

зварювальники;

покрівельники;

водії;

помічники на кухню.

"Сумарно в цих трьох країнах (Польща, Німеччина, Чехія) найчастіше за останні 4 місяці українцям пропонували роботу в галузях виробництва, транспорту й логістики, а також будівництва і архітектури. Найрідше – у таких сферах, як фінанси та страхування; бухгалтерський облік, аудит і консалтинг; юриспруденція", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Польща з 1 липня скасувала обов'язковий 14-денний карантин для авіапасажирів, які прибувають з України.

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