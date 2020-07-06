Стало відомо, в яких країнах заробітчани найактивніше шукали роботу на карантині
Українські заробітчани в період карантину з березня по червень найбільше цікавилися вакансіями від роботодавців із Польщі, Чехії й Німеччини.
Водночас активність трудових мігрантів у цьому порівняно з весною минулого року впала на 60%. Про це OBOZREVATEL повідомили у пресслужбі компанії з пошуку роботи Jooble.
"Так, у Польщі найбільше наших співвітчизників цікавили пропозиції щодо роботи різноробочими, пакувальниками, сортувальниками, збирачами ягід і логістами. У Німеччині найчастіше шукали роботу доглядальницями, медсестрами, мулярами, IT-фахівцями та будівельниками. У Чехії ж найпривабливішими вакансіями для українців стали водії категорії "В", швачки, покоївки, будівельники та медсестри", – йдеться в повідомленні.
Яких фахівців шукають роботодавці
У компанії відзначили, що реальна пропозиція за кордоном дещо відрізняється від тієї, яку шукали українці.
Яку роботу пропонували в Польщі:
пакувальники;
водії;
робітники на автозаводи;
фасувальники;
будівельники.
Яку роботу пропонували в Німеччині:
доглядальниці;
покрівельники;
збирачі полуниці;
фахівці напряму Java-Development;
бетонники-опалубники.
Яку роботу пропонували в Чехії:
різнороби на склади, фабрики й заводи;
зварювальники;
покрівельники;
водії;
помічники на кухню.
"Сумарно в цих трьох країнах (Польща, Німеччина, Чехія) найчастіше за останні 4 місяці українцям пропонували роботу в галузях виробництва, транспорту й логістики, а також будівництва і архітектури. Найрідше – у таких сферах, як фінанси та страхування; бухгалтерський облік, аудит і консалтинг; юриспруденція", – йдеться в повідомленні.
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