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8 травня • оновлено в 13:28
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Uber Eats йде з України: розкрито причину

2.3т
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Сервіс з доставки їжі UberEats йде з України зовсім не через коронакризу. Справжня причина – в пізньому виході на ринок, "зраді" топ-менеджера і провалі переговорів з McDonald's.

Ланцюжок цих подій привів до того, що компанія програла конкурентам і "пролетіла" повз прибутки, на які розраховувала. Про це йдеться в публікації на "Ліга.Tech".

Uber Eats йде з України

Uber Eats йде з України

Затягнули з запуском

Компанія збирались почати роботу в Україні ще навесні 2018 року. Але топ-менеджер Uber, який готував запуск, перейшов до конкурентів – компанії Glovo. Саме він вів переговори з українськими ресторанами, зокрема, зміг домовитися з мережею McDonald's. Ці успіхи виявились для Uber Eats марними.

У підсумку в Україні Glovo запустився в жовтні 2018 року. Uber Eats – тільки в лютому 2019 року. Запуск затримався майже на рік.

Програли головний приз

Як підсумок ринок захопили конкуренти, які сильно депмінгували. Вони надавали більш вигідні умови співпраці ресторанам і безкоштовну доставку їжі клієнтам. Зараз Glovo зараз представлений в 13 містах України, стартап з Дніпра Raketa – в 10 містах, а Uber Eats – в 6 містах.

Головним програшем Uber Eats в матеріалі називають втрату співпраці з McDonald's. Генеральний менеджер Glovo в 2019 році підтверджував, що McDonald 's – головне джерело замовлень, його частка оцінюється в "менше 30%". З усіх країн, де працює Uber Eats, тільки в Україні і в Румунії сервіс не зміг домовитися про співпрацю з цією мережею фастфудів. В результаті і в Україні, і в Румунії філії Uber Eats потрапили під "оптимізацію".

McDonald's співпрацює з Glovo

McDonald's співпрацює з Glovo

Glovo

Також, за даними видання, менеджмент Glovo переконав іншу велику мережу – KFC – відмовитися від співпраці з Uber Eats.

"Складно стати лідером ринку, якщо світовий лідер фастфуду працює з конкурентами", – резюмував автор.

Що буде з ринком доставки їжі

Як бачимо, невдачі переслідували Uber Eats ще до початку його запуску в Україні. В результаті країна потрапила до числа тих ринків, що приносили компанії 1% доходів і 4% витрат (тобто, робота тут була збитковою). Керівництво вирішило не витрачати гроші даремно і піти з України.

Видання прогнозує нові зміни в сфері послуг по доставці їжі. Зокрема, з України може піти ще один сервіс. А ось сервіс таксі Bolt навпаки, збирається запустити доставку їжі в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сервіс з доставки їжі Uber Eats оголосив, що з 3 червня припинить роботу в Україні.

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Автор
Андрій Довгань
Місце
Україна
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