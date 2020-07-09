Названо дату відкриття першого магазину IKEA в Україні

Шведська меблева компанія IKEA зібралася відкрити свій перший магазин в Україні в жовтні-листопаді. Він знаходитиметься в ТРЦ Blockbuster Mall у Києві.

Про це з посиланням на інформацію від трьох джерел – директора мережі магазинів і двох директорів торгових центрів – повідомив "НВ Бізнес".

"Ремонт у приміщенні йде повним ходом. Площа майбутнього магазина складе близько 5 тис. кв м", – сказав директор мережі магазинів, що побажав залишитися неназваним.

У прес-службі IKEA цю інформацію не прокоментували. Глава наглядової ради компанії Мандарин Плаза (управляє активами бізнесмена Вагіфа Алієва, який є співвласником ТРЦ) Олександр Черницький від коментарів відмовився.

Як повідомляв OBOZREVATEL, IKEA 14 травня запустила онлайн-продажі в Україні.

Через добу після запуску IKEA в Україні офіційний сайт "ліг" через великий наплив відвідувачів.

Шведська компанія IKEA почала незалежний аудит своєї ланцюга поставок деревини в Україні в зв'язку з обвинуваченнями Earthsight у використанні незаконно зрубаних дерев.